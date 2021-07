ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന താരമായി മാറി ഡിസ്‌കസ് ത്രോയില്‍ ഫൈനലില്‍ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമല്‍പ്രീത് കൗര്‍. 64 മീറ്റര്‍ ദൂരം കണ്ടെത്തി യോഗ്യതാ മത്സരത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിക്കൊണ്ടാണ് താരം ഫൈനലിലേക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്തത്.

ഭാരതമൊന്നടങ്കം ഈ അഭിമാന നിമിഷം കണ്ട് സന്തോഷിച്ചപ്പോള്‍ കമല്‍പ്രീതിന്റെ അച്ഛന്‍ കുല്‍ദീപിന് ആ സുന്ദര മുഹൂര്‍ത്തം നഷ്ടപ്പെട്ടു. മകള്‍ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറുന്നത് കാണാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. ആ സമയം അദ്ദേഹം തന്റെ ഫാമില്‍ ജോലി നോക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ നിരാശ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെങ്കിലും മകള്‍ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വര്‍ണം നേടുന്നത് കാണാന്‍ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കുല്‍ദീപ്.

'ഇന്നലെ വിളിച്ചപ്പോള്‍ മത്സരത്തിന്റെ സമയത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും മകള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഞാന്‍ കുറേസമയം കാത്തിരുന്നു. പക്ഷേ ചാനലില്‍ മറ്റ് മത്സരങ്ങളാണ് കാണിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫാമില്‍ ജോലി നോക്കാന്‍ പോയത്. കൃത്യം ആ സമയത്ത് തന്നെ മത്സരം ടി.വിയില്‍ വന്നു. ഫാമില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോണിലേക്ക് നിരവധി മെസേജുകളും കോളുകളും വന്നപ്പോഴാണ് സംഗതി ഞാനറിയുന്നത്. ഞാനെത്തുമ്പോഴേക്കും മത്സരം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. മത്സരം പിന്നീട് ഹൈലൈറ്റ്‌സിലൂടെയാണ് കണ്ടത്'-കുല്‍ദീപ് സിങ് പറഞ്ഞു

പഞ്ചാബിലെ ശ്രീ മുക്ത്‌സര്‍ സാഹിബിലെ ബാദല്‍ എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് കമല്‍പ്രീതും കുടുംബവും താമസിക്കുന്നത്. ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ആദ്യ ശ്രമത്തില്‍ 60.29 മീറ്റര്‍ ദൂരം കണ്ടെത്തിയ താരം രണ്ടാമത്തെ ശ്രമത്തില്‍ 63.97 ദൂരം സ്വന്തമാക്കി. മൂന്നാം ശ്രമത്തിലാണ് 64 മീറ്റര്‍ ദൂരം കണ്ടെത്തി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയത്. നിലവിലെ ഒളിമ്പിക്‌സ് ചാമ്പ്യനായ ക്രൊയേഷ്യയുടെ സാന്ദ്ര പെര്‍കോവിച്ചിനേക്കാളും നിലവിലെ ലോകചാമ്പ്യനായ യൈമി പെരെസിനേക്കാളും മികച്ച ദൂരം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടാണ് താരം ഫൈനലില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. പെര്‍കോവിച്ച് മൂന്നാമതും പെരെസ് ഏഴാമതുമാണ് മത്സരം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്.

അടുത്തകാലത്തായി തകര്‍പ്പന്‍ ഫോമാണ് കമല്‍പ്രീത് പുറത്തെടുക്കുന്നത്. ഈയിടെ അവസാനിച്ച ഫെഡെറേഷന്‍ കപ്പില്‍ 65.06 മീറ്റര്‍ നേടിക്കൊണ്ട് 65 മീറ്റര്‍ ദൂരം പിന്നിടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ വനിത എന്ന റെക്കോഡ് താരം സ്വന്തമാക്കി. പിന്നാലെ ജൂണില്‍ നടന്ന ഇന്ത്യന്‍ ഗ്രാന്‍ഡ് പ്രിക്‌സ് ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ 66.59 നേടിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം ദേശീയ റെക്കോഡും മറികടന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിനാണ് വനിതാ വിഭാഗം ഡിസ്‌കസ് ത്രോ മത്സരത്തിന്റെ ഫൈനല്‍ നടക്കുക.

