ടോക്യോ: 10 മീറ്റര്‍ എയര്‍ പിസ്റ്റളില്‍ ഇറാന്‍ താരം ജവാദ്‌ ഫാറൂഖി സ്വര്‍ണം നേടിയതിന് പിന്നാലെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം. ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക് റെവലൂഷണറി ഗാര്‍ഡ് കോര്‍പ്‌സിലെ അംഗമായ ജവാദ്‌ ഫാറൂഖിക്ക് ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി അനുമതി നല്‍കിയതിനെതിരേയാണ് വിവാദം കത്തുന്നത്. 2019-ല്‍ അമേരിക്ക ഭീകരവാദ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ സംഘടനയാണ് ഇസ്ലാമിക് റെവലൂഷണറി ഗാര്‍ഡ് കോര്‍പ്‌സ് (ഐആര്‍ജിസി).

ഒരു ഭീകരവാദി എങ്ങനെയാണ് സ്വര്‍ണം നേടുക എന്നും അത് പരിഹാസ്യമായ കാര്യമാണെന്നും കൊറിയയുടെ ഷൂട്ടിങ് താരം ജിങ് ജോങ് ഓഹ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കൊറിയ ടൈംസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു ജിങ് ജോങ് ഓഹിന്റെ പ്രതികരണം. ആറു തവണ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ മെഡല്‍ നേടിയുള്ള ജിങ് ജോങ് ഓഹ് ടോക്യോയിലും മത്സരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ 10 മീറ്റര്‍ എയര്‍ പിസ്റ്റളില്‍ യോഗ്യതാ റൗണ്ട് പിന്നിടാനായില്ല.

2018-ല്‍ ഇറാനില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനെ കൊന്നു എന്നാരോപിച്ച് തൂക്കിലേറ്റിയ ഇറാനിയന്‍ ഗുസ്തി താരം നവീദ് അഫ്കാരിയുടെ നീതിക്കായി പോരാടുന്നവരും ജവാദ്‌ ഫാറൂഖിക്കെതിരേ രംഗത്തെത്തി. അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി എത്രയും വേഗത്തില്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യത്വത്തിന് എതിരായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന, ഭീകരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയിലെ അംഗത്തെ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയും ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ഇവര്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

41-കാരനായ ഫാറൂഖി വര്‍ഷങ്ങളായി ഐആര്‍ജിസിയിലെ അംഗമാണെന്നും ഇറാനിലേയും ഇറാഖിലേയും ലെബനിലേയും ജനങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന സംഘടനാണ് ഐആര്‍ജിസിയെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

2013 മുതല്‍ 2015 വരെ സിറിയയില്‍ നഴ്‌സായി സവനമനുഷ്ഠിച്ച ഫാറൂഖി സ്വര്‍ണം കഴുത്തിലണിഞ്ഞപ്പോള്‍ പോഡിയത്തില്‍ നിന്ന് മിലിട്ടറി സല്യൂട്ട് അടിച്ചിരുന്നു. സിറിയയില്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആശുപത്രിയിലെ ഒഴിഞ്ഞ ഹാളില്‍ നിന്നാണ് ഷൂട്ടിങ് പഠിച്ചതെന്നും അതിനു മുമ്പ് ഒരു പിസ്റ്റള്‍ പോലും

കണ്ടിരുന്നില്ലെന്നും ഒളിമ്പിക്‌സിന് മുമ്പ് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ഇറാനിയന്‍ താരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

