ചരിത്രത്തില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് സാംബിയ എന്ന കൊച്ചു ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യം ഒളിമ്പിക്‌സ് ഫുട്‌ബോളില്‍ മാറ്റുരയ്ക്കാനെത്തിയത്. ഇത്തവണ വനിതാ ഫുട്‌ബോളില്‍ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ 2019 ലോകകപ്പ് റണ്ണറപ്പുകളായ നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിനോട് 10-3ന്റെ വമ്പന്‍ തോല്‍വി വഴങ്ങിയ ടീം രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ചൈനയെ സമനിലയില്‍ (4-4) തളയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

ഫലം നിരാശ നല്‍കുന്നതായിരുന്നെങ്കിലും ഈ രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും സാംബിയക്കാര്‍ ഒന്നടങ്കം ടിവിക്ക് മുന്നിലിരുന്ന് ഒരു താരത്തിനായി ആര്‍പ്പുവിളിക്കുകയായിരുന്നു, രണ്ടു മത്സരങ്ങളിലും ഹാട്രിക്കുമായി തിളങ്ങിയ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍ കൂടിയായ ബാര്‍ബ്ര ബാന്‍ഡ എന്ന 21-കാരിക്കു വേണ്ടി. രാജ്യം സംഭാവന ചെയ്ത ഏറ്റവും മികച്ച വനിതാ ഫുട്‌ബോള്‍ താരത്തിനു വേണ്ടി.

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിലെ രണ്ടു മത്സരങ്ങള്‍ അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ ഒരു ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ രണ്ട് ഹാട്രിക്ക് നേടുന്ന ആദ്യ വനിതാ ഫുട്‌ബോള്‍ താരമെന്ന നേട്ടം സ്വന്തം പേരിലാക്കി ബാന്‍ഡ നടന്നുകയറിയത് ഒളിമ്പിക്‌സ് ചരിത്രത്തിലേക്കാണ്.

മാത്രമല്ല ആറു ഗോളുകളുമായി ഒളിമ്പിക് ഫുട്‌ബോള്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോളുകളെന്ന കനേഡിയന്‍ താരം ക്രിസ്റ്റിനെ സിംക്ലെയറിന്റെ നേട്ടത്തിനൊപ്പമാണ് ഇപ്പോള്‍ ബാന്‍ഡ. ഇത്തവണ ഗോള്‍ഡന്‍ ബൂട്ടിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിലാണ് താരം.

തീര്‍ന്നില്ല, സാംബിയയുടെ തന്നെ കലുഷ ബവാല്യ, ഗാനയുടെ വാമെ ആയു എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗോളുകള്‍ നേടുന്ന ആഫ്രിക്കന്‍ താരമെന്ന നേട്ടവും ഇപ്പോള്‍ ബാന്‍ഡയ്ക്ക് സ്വന്തമാണ്.

വനിത ഫുട്‌ബോളിലെ വമ്പന്‍ പേരുകാരായ മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ താരം മിയ ഹാം, മിഷെല്ലെ അക്കേഴ്‌സ്, അബ്ബി വാംവാച്ച്, ബ്രസീലിന്റെ മാര്‍ത്ത, ജര്‍മനിയുടെ ബിര്‍ഗിറ്റ് പ്രിന്‍സ്, ചൈനയുടെ സണ്‍ വെന്‍ എന്നവര്‍ക്കാര്‍ക്കും തന്നെ സ്വന്തമാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത നേട്ടമാണ് 21-കാരിയായ ഈ സാംബിയന്‍ കരുത്ത് സ്വന്തം പേരിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

സാംബിയയിലെ ലുസാക്കയിലെ തെരുവോരങ്ങളില്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്കൊപ്പം പന്ത് തട്ടിത്തുടങ്ങിയ ബാന്‍ഡ ആദ്യം സ്‌നേഹിച്ചത് പക്ഷേ ഫുട്‌ബോളിനെയായിരുന്നില്ല. സാംബിയയുടെ തന്നെ കാതറിന്‍ ഫിരി എന്ന ബോക്‌സറുടെ മത്സരങ്ങള്‍ കണ്ട് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് ബോക്‌സിങ്ങിലാണ് താരം കരിയര്‍ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ പിന്നീട് മെലിസ്സ സാലി എന്ന പരിശീലകയാണ് ബാന്‍ഡയെ കാല്‍പ്പന്തിന്റെ ലോകത്തെത്തിക്കുന്നത്.

പില്‍ക്കാലത്ത് വിദേശത്ത് പ്രൊഫഷണല്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ കാരാര്‍ ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ സാംബിയന്‍ വനിതാ താരമായി ബാന്‍ഡ വളര്‍ന്നു. 2018-ല്‍ സ്പാനിഷ് ടീം ലോഗ്‌റോണോയ്ക്കായി കളിക്കാനാരംഭിച്ച താരം 28 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 15 ഗോളുകളുമായി തിളങ്ങി.

ഒന്നര വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ലോഗ്‌റോണോയുമായി ആറു മാസത്തെ കരാര്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കേ ബാന്‍ഡയെ തേടി ചൈനീസ് ക്ലബ്ബ് ഷാങ്ഹായി ഷെംഗ്ലിയുടെ വിളിയെത്തി.

2020 ജനുവരിയില്‍ ക്ലബ്ബിന്റെ ഭാഗമായ ബാന്‍ഡ ചൈനീസ് വനിതാ സൂപ്പര്‍ ലീഗിലെ അരങ്ങേറ്റ സീസണില്‍ തന്നെ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 18 ഗോളുമായി ടോപ് സ്‌കോറര്‍ പട്ടം സ്വന്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇപ്പോഴിതാ ടോക്യോയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച ബ്രസീലിനെതിരേ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോള്‍ ബാന്‍ഡയില്‍ നിന്ന് മറ്റൊരു ഗോള്‍ വിരുന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് സാംബിയന്‍ ജനത.

Content Highlights: Barbara Banda with back to back Hatricks at the Olympics for Zambia