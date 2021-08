ടോക്യോ: കായികലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്‌സ് 100 മീറ്റര്‍ ഓട്ടത്തില്‍ മെഡല്‍ പ്രതീക്ഷയായിരുന്ന ജമൈക്കയുടെ യൊഹാന്‍ ബ്ലേക്കും അമേരിക്കയുടെ ട്രിവോണ്‍ ബ്രൊമെലും ഫൈനല്‍ കാണാതെ പുറത്ത്. ഹീറ്റ്‌സ് വണില്‍ മത്സരിച്ച ബ്ലേക്ക്് ആറാമതായാണ് മത്സരം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത്. സമയം: 10.14 സെക്കന്റ്.

ഹീറ്റ്‌സ് രണ്ടില്‍ മത്സരിച്ച ബ്രൊമെല്‍ മത്സരം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയത് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. 100 മീറ്റര്‍ ഓടാന്‍ 10 സെക്കന്റെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സെമി ഫൈനലില്‍ താരം കടന്നുകൂടുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജൂണില്‍ 9.77 സെക്കന്റില്‍ ബ്രൊമെല്‍ 100 മീറ്റര്‍ പിന്നിട്ടിരുന്നു.

ഹീറ്റ്‌സ് വണ്ണില്‍ അമേരിക്കയുടെ ഫ്രേഡ് കേര്‍ളി 9.96 സെക്കന്‍ഡില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി. 9.98 സെക്കന്‍ഡില്‍ കാനഡയുടെ ആന്ദ്രെ ഡെ ഗ്രാസ്സെ രണ്ടാമതെത്തി. ഇരുവരും ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. ഹീറ്റ്‌സ് റ്റുവില്‍ നിന്ന് ബ്രിട്ടന്റെ ഷാര്‍ണെല്‍ ഹ്യൂഗെസും (9.98 സെ) നൈജീരിയയുടെ എനോത്ത് അഡെഗോക്കെ എനോച്ചും (10 സെ) നേരിട്ട് ഫൈനലിലെത്തി.

ഹീറ്റ്‌സ് മൂന്നില്‍ നിന്ന് ഏഷ്യന്‍ റെക്കോഡോടെ ഒന്നാമതെത്തിയ ചൈനീസ് താരം ഷൂ ബിങ് ടിയാനും യു.എസ്.എയുടെ റോണി ബേക്കറും (9.83 സെ) ഫൈനല്‍ ടിക്കറ്റെടുത്തു. 9.83 സെക്കന്റില്‍ ഓടിയെത്തിയ ഷൂ ബിങ് ടിയാന്‍ 100 മീറ്റര്‍ ഒളിമ്പിക് ഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യ ചൈനീസ് താരമെന്ന റെക്കോഡും സ്വന്തമാക്കി.

മൂന്നു ഹീറ്റ്‌സും അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ പുറത്തായവരിലെ മികച്ച രണ്ട് സമയമെന്ന നിലയില്‍ ഇറ്റലിയുടെ മാഴ്‌സല്‍ ജേക്കബ്‌സും (9.84 സെ) ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ അകാനി സിബെയ്‌നും (9.90 സെ) കലാശക്കളിയിലെത്തി. അതേസമയം ഒരു കാലത്ത് വേഗതയുടെ പര്യായയമായിരുന്ന ജമൈക്കയില്‍ നിന്നും ഇത്തവണ പുരുഷന്മാരുടെ 100 മീറ്റര്‍ ഫൈനലില്‍ ഒറ്റ താരം പോലും ഇടം നേടിയില്ല.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ രണ്ടാമത്തെ താരമാണ് ബ്ലേക്ക്. ഉസൈന്‍ ബോള്‍ട്ടിനുശേഷം 100 മീറ്ററിലും 200 മീറ്ററിലും ബ്ലേക്കിന്റെ വേഗതയെ മറികടക്കാന്‍ ഒരു കായികതാരത്തിനും ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 100 മീറ്ററില്‍ ബ്ലേക്കിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം 9.69 സെക്കന്‍ഡാണ്. രണ്ട് തവണ വീതം ഒളിമ്പിക്സില്‍ സ്വര്‍ണവും വെള്ളിയും നേടിയ ബ്ലേക്ക് രണ്ട് തവണ ലോക ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ സ്വര്‍ണവും അഞ്ചുതവണ ഒളിമ്പിക്സ് ഗെയിംസില്‍ ഫൈനലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുമുണ്ട്. ലോകറെക്കോഡ് നേടിയ ജമൈക്കയുടെ റിലേ ടീമിലും അംഗമായിരുന്നു.

