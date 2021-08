ടോക്യോ: കരുത്തരായ അമേരിക്കയെ അട്ടിമറിച്ച് കാനഡ ഒളിമ്പിക്‌സ് വനിതാ ഫുട്‌ബോളിന്റെ ഫൈനലില്‍ പ്രവേശിച്ചു. എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് കാനഡ നിലവിലെ വനിതാ ഫുട്‌ബോള്‍ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ അമേരിക്കയെ കീഴടക്കിയത്.

74-ാം മിനിറ്റിൽ ലഭിച്ച പെനാല്‍റ്റി ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ച് ജെ.ഫ്‌ളെമിങ്ങാണ് കാനഡയുടെ വിജയഗോള്‍ നേടിയത്. ചരിത്രത്തില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് കാനഡ വനിതാ ഫുട്‌ബോള്‍ ടീം ഒളിമ്പിക്‌സിന്റെ ഫൈനലില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത്.

ഫൈനലില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയയോ സ്വീഡനോ ആയിരിക്കും കാനഡയുടെ എതിരാളികള്‍. തോറ്റെങ്കിലും അമേരിക്ക വെങ്കല മെഡലിനായി മത്സരിക്കും. ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഏറ്റവുമധികം തവണ കിരീടം നേടിയ നിലവിലെ ലോകകപ്പ് ജേതാക്കളായ അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയ ഞെട്ടലാണ് ഇത് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

1996 മുതലാണ് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ വനിതാ ഫുട്‌ബോള്‍ ആരംഭിച്ചത്. അന്നുമുതല്‍ കൂടുതല്‍ തവണ അമേരിക്കയാണ് സ്വര്‍ണം നേടിയത്. 1996, 2004, 2008, 2012 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ടീം സ്വര്‍ണം നേടി.

കാനഡ 2016 റിയോ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ വെങ്കലം നേടിയിരുന്നു.

Content Highlights: U.S. Women's Soccer Loses To Canada In The Olympic Semifinal