ആ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് ഇനി ഒരു വര്‍ഷത്തിന്റെ ദൂരം. കായികലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സിന് തിരശ്ശീലയുയരാന്‍ ഇനി കൃത്യം ഒരു വര്‍ഷം. കൂടുതല്‍ വേഗത്തില്‍, കൂടുതല്‍ ഉയരത്തില്‍, കൂടുതല്‍ ശക്തിയില്‍ എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി കായികലോകം ഒരൊറ്റ കളിമുറ്റത്ത് സംഗമിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങള്‍ക്ക് ആതിഥ്യമരുളാന്‍ ജപ്പാന്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. ലോകം ഇതുവരെ കാണാത്ത അതിനൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വിസ്മയാനുഭവമാകും ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സ് എന്നാണ് ജപ്പാന്റെ വാഗ്ദാനം. 2020 ജൂലായ് 24 മുതല്‍ ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതു വരെയാണ് മത്സരങ്ങള്‍. 1964-ലെ ഒളിമ്പിക്‌സിന് ആതിഥ്യമരുളിയ ടോക്യോയിലേക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായികമേള വിരുന്നെത്തുന്നത് ഇത് രണ്ടാംതവണ.

പുതിയ കളികള്‍ വരുന്നു

33 ഇനങ്ങളിലായി 339 സ്വര്‍ണ മെഡലുകള്‍ക്കായാണ് ഒളിമ്പിക്‌സിലെ പ്രധാന പോരാട്ടം. ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങുകളും അത്ലറ്റിക്‌സും നടക്കുന്ന പ്രധാന സ്റ്റേഡിയം അടക്കം 42 വേദികളാണ് ജപ്പാന്‍ ഒരുക്കുന്നത്. കരാട്ടേ, ബേസ്ബോള്‍, സ്‌കേറ്റ് ബോര്‍ഡിങ്, സര്‍ഫിങ്, സ്‌പോര്‍ട്സ് ക്ലൈംബിങ് എന്നീ അഞ്ച് പുതിയ മത്സരയിനങ്ങള്‍ ഇക്കുറിയുണ്ട്. ബേസ്ബോള്‍ 12 വര്‍ഷത്തിനുശേഷമാണ് ഒളിമ്പിക്‌സിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്. മറ്റു നാല് ഇനങ്ങള്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത്. അഞ്ച് ഇനങ്ങളില്‍ 18 വിഭാഗങ്ങളിലായി അഞ്ഞൂറോളം മത്സരാര്‍ഥികള്‍ ഇത്തവണ അധികമായി ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ പങ്കെടുക്കും. 33 ഇനങ്ങളിലായി ആകെ പതിനൊന്നായിരത്തോളം കായികതാരങ്ങള്‍ പങ്കെടുക്കും. സാധാരണ 28 ഇനങ്ങളിലായി പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം മത്സരാര്‍ഥികളാണ് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ പങ്കെടുക്കാറുള്ളത്.

മിറൈറ്റോവ ഭാഗ്യചിഹ്നം

നീലയും വെള്ളയും നിറങ്ങള്‍ കലര്‍ന്ന മിറൈറ്റോവയാണ് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്‌സിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നം. ഭാവി എന്നര്‍ഥംവരുന്ന മിറൈ, അനശ്വരം എന്നര്‍ഥമുള്ള തോവ എന്നീ രണ്ടു ജാപ്പനീസ് വാക്കുകള്‍ ചേര്‍ത്താണ് മിറൈറ്റോവയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജപ്പാനിലെ സ്‌കൂളുകളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്താന്‍ നടത്തിയ 'യോ ഡാന്‍' പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് മിറൈറ്റോവ ഒളിമ്പിക് ഭാഗ്യചിഹ്നമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. രാജ്യത്തെ 17,000-ത്തോളം സ്‌കൂളുകള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുത്തു. ജാപ്പനീസ് കലാകാരനായ റയോ തനിഗുച്ചിയാണ് മിറൈറ്റോവയെ രൂപകല്പനചെയ്തത്.

ഉഷ്ണക്കാറ്റിനെ അതിജീവിക്കുന്നു

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒളിമ്പിക്‌സാണ് ജപ്പാന്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിന് ഭീഷണിയായി ഉഷ്ണക്കാറ്റുണ്ട്. കടുത്ത ഉഷ്ണക്കാറ്റിനെത്തുടര്‍ന്ന് തൊളിലാളികള്‍ക്ക് ജോലിചെയ്യാന്‍ പറ്റാതെ നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനം ഇടയ്ക്ക് സ്തംഭിച്ചിരുന്നു. രണ്ടുവേദികളുടെ നിര്‍മാണം, പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാള്‍ രണ്ടുമാസത്തിലേറെ പിറകിലാണ്.

നീന്തല്‍, ഡൈവിങ് മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കേണ്ട ഒളിമ്പിക്‌സ് അക്വാറ്റിക്‌സ് സെന്റര്‍, തുഴച്ചില്‍ മത്സരങ്ങള്‍ നടക്കേണ്ട സീ ഫോറസ്റ്റ് വാട്ടര്‍വേ സ്റ്റേഡിയം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിര്‍മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏറെ പിന്നിലുള്ളത്. എന്തൊക്കെയായാലും ശരി, വിജയകരമായി ഓടിയെത്തുമെന്ന് ജപ്പാന്‍ ഒളിമ്പിക് അധികൃതര്‍ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

