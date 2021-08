ടോക്യോ: ഒളിമ്പിക് ഗുസ്തിയില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ സമ്മാനിച്ച് ദീപക് പുനിയയും രവി കുമാറും സെമിയില്‍.

അതേസമയം വനിതകളില്‍ തോല്‍വി നേരിട്ട അന്‍ഷുമാലിക്ക് റെപ്പാഷെ റൗണ്ടില്‍ മത്സരിക്കാനായി കാത്തിരിക്കണം.

പുരുഷന്‍മാരുടെ 57 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ കൊളംബിയയുടെ ഓസ്‌കര്‍ അര്‍ബനോയെ 13-2 എന്ന സ്‌കോറിന് തകര്‍ത്ത് ക്വാര്‍ട്ടറിലെത്തിയ രവികുമാര്‍ ബള്‍ഗേറിയയുടെ ജോര്‍ജി വാംഗളോവിനെ 14-4 എന്ന സ്‌കോറിന് മറികടന്ന് സെമി ബര്‍ത്ത് ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സെമിയില്‍ കസാഖ്‌സ്താന്റെ നൂറിസ്ലാം സനയെവാണ് രവികുമാറിന്റെ എതിരാളി.

പുരുഷന്‍മാരുടെ 86 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ നൈജീരിയയുടെ അഗിയാവോമോര്‍ എക്കെരെകെമെയെ 12-1 എന്ന സ്‌കോറിന് മറികടന്നാണ് ദീപക് പുനിയ ക്വാര്‍ട്ടറിലെത്തിയത്. പിന്നാലെ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ചൈനയുടെ സുഷെന്‍ ലിന്നിനെ 6-3ന് തോല്‍പ്പിച്ച് ദീപക് സെമിയിലേക്ക് മുന്നേറി. അമേരിക്കയുടെ ഡേവിഡ് മോറിസ് ടെയ്‌ലറാണ് സെമിയില്‍ ദീപക്കിന്റെ എതിരാളി.

വനിതകളുടെ 57 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ ലോകറാങ്കിങ്ങില്‍ രണ്ടാമതുള്ള ബലാറസിന്റെ ഐറീന കുറാച്കീനയോട് 8-2 എന്ന സ്‌കോറിനാണ് അന്‍ഷുമാലിക്ക് തോറ്റത്. ഐറീന ഫൈനലിലെത്തിയാല്‍ അന്‍ഷുമാലിക്കിന് റെപ്പാഷെ റൗണ്ടില്‍ മത്സരിക്കാം.

