ടോക്യോ: പുരുഷ ഹോക്കിയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്വര്‍ണ പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കാണ് ബെല്‍ജിയത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തില്‍ തിരിച്ചടിയേറ്റത്. ഗോള്‍ വഴങ്ങിയ ശേഷം ലീഡെടുത്ത മത്സരമാണ് ഇന്ത്യന്‍ സംഘം അവസാനം 5-2ന് കൈവിട്ടത്.

ആദ്യ മൂന്ന് ക്വാര്‍ട്ടറുകളിലും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവസാന ക്വാര്‍ട്ടറിലാണ് പിഴച്ചത്. മൂന്ന് ക്വാര്‍ട്ടറുകള്‍ അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ 2-2 എന്ന നിലയില്‍ മത്സരം സമനിലയിലായിരുന്നു. പിന്നാലെ 49, 53, 60 മിനിറ്റുകളിലായി മൂന്നു ഗോളുകളാണ് ഇന്ത്യന്‍ വലയില്‍ കയറിയത്.

ഇതില്‍ ഡൊമിനിക് ഡോഹ്‌മെന്‍ ബെല്‍ജിയത്തിന്റെ അഞ്ചാം ഗോള്‍ നേടുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഗോള്‍പോസ്റ്റ് കാലിയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടണെതിരായ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിലടക്കം ഇന്ത്യയുടെ ഗോള്‍വലയ്ക്കു മുന്നില്‍ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത മലയാളി താരം പി.ആര്‍ ശ്രീജേഷ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

എന്താണ് കാരണമെന്നോ? അവസാന ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ രണ്ടു ഗോളുകള്‍ക്ക് ബെല്‍ജിയം മുന്നിലെത്തിയതോടെ ഇന്ത്യ ഗോളുകള്‍ തിരിച്ചടിക്കാന്‍ കഠിന പരിശ്രമം നടത്തുകയായിരുന്നു. മത്സരം അവസാനിക്കാന്‍ രണ്ടു മിനിറ്റോളം ബാക്കിനില്‍ക്കേ പരിശീലകന്‍ ഗ്രഹാം റീഡാണ് ശ്രീജേഷിനെ പിന്‍വലിച്ച് ഒരു ഫീല്‍ഡ് പ്ലെയറെ കളത്തിലിറക്കിയത്.

എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗോള്‍ തിരിച്ചടിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഈ നീക്കം. പക്ഷേ കോച്ചിന്റെ ഈ തന്ത്രം ഒടുവില്‍ ഇന്ത്യ അഞ്ചാം ഗോള്‍ കൂടി വഴങ്ങുന്നതിനാണ് വഴിവെച്ചത്.

Content Highlights: Tokyo 2020 Where was Sreejesh when that fifth goal fell in the Indian net