ടോക്യോ: ലോക കായിക മാമാങ്കം തുടങ്ങാന്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കേ ഒളിമ്പിക് വില്ലേജില്‍ കോവിഡ് രോഗബാധ വര്‍ധിക്കുന്നു.

രണ്ടു താരങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി രോഗം ബാധിച്ചതായി സംഘാടകര്‍ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ഗെയിംസ് വില്ലേജില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 86 ആയി.

അമേരിക്കന്‍ പുരുഷ ബീച്ച് വോളിബോള്‍ താരം ടെയ്‌ലര്‍ ക്രാബ്, ബ്രിട്ടന്റെ ഒന്നാം നമ്പര്‍ സ്‌കീറ്റ് ഷൂട്ടര്‍ ആംബര്‍ ഹില്‍സ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതോടെ വെള്ളിയാഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്‌സ് ഇരുവര്‍ക്കും നഷ്ടമാകും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 11 പുതിയ കേസുകള്‍ ഉണ്ടായെന്നും സംഘാടകര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡച്ച് സ്‌കേറ്റ്‌ബോര്‍ഡര്‍ കാന്‍ഡി ജേക്കബിനും കോവിഡ് കാരണം ഒളിമ്പിക്‌സ് നഷ്ടമാകും. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ടേബിള്‍ ടെന്നീസ് താരം പാവെല്‍ സിരുസെച്ചാണ് പുതുതായി രോഗബാധിതനായ മറ്റൊരു താരം.

നേരത്തെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ബീച്ച് വോളിബോള്‍ താരം ഓണ്‍ഡ്രെ പെരുസിച്ചിനും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.

