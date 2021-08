കാട്ടു തീ പോലെ പടരുകയാണ് ഒരു പരമാബദ്ധം. അതുകൊണ്ടു പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഞാന്‍. എന്റെ ഇന്‍ ബോക്‌സിലും സ്വകാര്യ ഫോണിലും വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ക്കു കണക്കില്ല. ഖത്തറിന്റെ വിഖ്യാത ഹൈ ജമ്പ് ലോക ചാമ്പ്യന്‍ മുതാസ് എസ്സ ബര്‍ഷിമിനെ ഒരു അത്ഭുത കഥാപാത്രമായി ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യവും മഹാമനസ്‌കതയും കാരണം ഇറ്റലിയുടെ ജിയാന്‍ മാര്‍ക്കോ ടംബേരിക്കും ഒളിമ്പിക് ഹൈ ജമ്പ് സ്വര്‍ണ്ണത്തില്‍ പങ്കാളിത്തം കിട്ടി എന്നാണ് വാര്‍ത്തകള്‍ പ്രചരിക്കുന്നത്.

ഈ മത്സരം നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നറിഞ്ഞ ഞാന്‍ ഹൈ ജമ്പ് ടൈ ബ്രേക്കര്‍ നിയമം എന്താണെന്നും അതനുസരിച്ചു 2.37 മീറ്റര്‍ ഉയരം പിന്നിട്ട രണ്ടു പേര്‍ക്ക് സ്വര്‍ണ്ണ മെഡലും അതെ ഉയരം കടക്കാന്‍ ഒരു ചാന്‍സ് കൂടുതല്‍ വേണ്ടി വന്ന ബെലാറസുകാരന് വെങ്കല മെഡലും കിട്ടി എന്ന് മത്സരം തീര്‍ന്ന ഉടനെ എഫ്ബിയില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ അതിനുള്ള എന്റെ അര്‍ഹത ചോദ്യം ചെയ്ത് കൊണ്ട് അറുപതോളം കമന്റുകള്‍ എനിക്ക് കിട്ടി അവരോടു ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാന്‍ ആത്യന്തികമായി ഒരു അത്ലറ്റിക്ക് കോച്ചാണ് ഈ നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്നയാള്‍..!

ഇറ്റലിക്കാരനു പരിക്ക് പറ്റിയത് കൊണ്ട് മത്സരം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഞങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ടു പേര്‍ക്കും സ്വര്‍ണ്ണ മെഡല്‍ പങ്കിട്ടു തരണമെന്നും ബര്‍ഷിം റഫറിയോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചുവെന്നും അത് കേട്ട ഉടനെ അയാള്‍ അത് തല കുലുക്കി സമ്മതിച്ചു എന്നുമാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്..!

എന്നാല്‍ അതൊരു പരമ അബദ്ധമാണ്. ഹൈ ജമ്പില്‍ ഒരേ ഉയരം ഒരു പോലുള്ള ചാന്‍സുകളില്‍ രണ്ടു പേര്‍ ചാടിക്കടക്കുകയാണെങ്കില്‍ അവസാനം ഒരു ടൈ ബ്രേക്കര്‍ വേണ്ടി വരുന്നു അതിനായി ബാര്‍ ഒരുപടി ഉയര്‍ത്തും. അത് ഇവിടെ 2.39 ആയപ്പോള്‍ രണ്ടു പേരും പരാജയപ്പെട്ടു. ജമ്പ് ഓഫ് നിയമം - If the event remains tied for first place the jumpers have a jump-off, beginning at the next height above their highest success. Jumpers have one attempt at each height.

ഇവിടെ ഓരോ ഉയരത്തിനും ഒരു ചാന്‍സെ ലഭിക്കൂ വീണ്ടും ടൈ അവശേഷിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അടുത്ത നടപടി ഉയരം കുറച്ചു ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയോ സംയുക്ത വിജയികളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ ആണ് നിയമം. 2.39 ല്‍ ഇരുവരും പരാജയപ്പെട്ടത്തോടെ രണ്ടു പേരും മെഡല്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന നിയമം അറിയാവുന്ന ബാര്‍ഷിം അക്കാര്യം റഫറിയെ അറിയിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള മെഡല്‍ പങ്കുവയ്ക്കല്‍ നടന്നത്.

അതിനാണ് ഖത്തറുകാരന്‍ ചാട്ടക്കാരന്റെ മഹാ മനസ്‌കത കൊണ്ടാണ് പരിക്കുപറ്റിയ ഇറ്റലിക്കാരന് സ്വര്‍ണ്ണത്തില്‍ പങ്കാളിയാകാന്‍ കഴിഞ്ഞതെന്ന വൈകാരിക കഥ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ..!

ആരുടെയെങ്കിലും നിര്‍ദേശം കേട്ട് മെഡല്‍ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള സലോമന്‍ നിയമം ഒന്നും അത്‌ലറ്റിക്‌സില്‍ നിലവിലില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും റഫറി തീരുമാനിച്ചാല്‍ അയാള്‍ക്കുള്ള ഇടം വേറെ ആകും. അതൊക്കെ ചോദിക്കാനും നിയമങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാനും ഒളിമ്പിക് സമിതിയും ലോക സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കോടതിയും ഉള്ള കാര്യം മറക്കുകയും വേണ്ട.

ഇനി 2.37 തന്നെ പിന്നിട്ട ബലാറസുകാരന് കൂടി എന്തുകൊണ്ട് സ്വര്‍ണ്ണ മെഡല്‍ കൊടുത്തില്ല എന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. അവര്‍ക്കുള്ള മറുപടി അയാള്‍ ഈ അവസാന ടൈ ബ്രേക്കറില്‍ വരുന്നില്ല കാരണം ആ ഉയരം പിന്നീടാന്‍ അയാള്‍ക്ക് ഒരു ചാന്‍സ് കൂടുതല്‍ വേണ്ടി വന്നു.

എന്നാല്‍ പിന്നെ എന്ത് കൊണ്ട് അയാള്‍ക്ക് വെള്ളി കൊടുത്തില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം. അത് ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയവര്‍ നിര്‍വചിച്ചിരിക്കുന്നതു 2 സ്വര്‍ണ്ണം കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒരു വെങ്കലം അല്ലങ്കില്‍ 2 ഒന്നാം സ്ഥാനവും ഒരു മൂന്നാം സ്ഥാനവും എന്നാണ്.

അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ മനസിലാക്കി സ്‌പോര്‍ട്‌സിനെ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ആയിക്കാണുക അല്ലാതെ വൈകാരികമായി കണ്ടാല്‍ അതുപോലുള്ള അബദ്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇനി അന്വേഷണങ്ങള്‍ വേണ്ട.

