ടോക്യോ: ഒളിമ്പിക്‌സ് ഹോക്കിയില്‍ ഓസ്ട്രേലിയയോടേറ്റ വമ്പന്‍ തോല്‍വിയില്‍നിന്ന് തിരിച്ചുവരാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീം ഇറങ്ങുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 6.30-ന് പൂള്‍ എ മത്സരത്തില്‍ സ്‌പെയിനാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളി.

രണ്ട് മത്സരങ്ങളില്‍നിന്ന് മൂന്ന് പോയന്റുമായി പൂളില്‍ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. ഓസ്ട്രേലിയ (6), അര്‍ജന്റീന (4), ന്യൂസീലന്‍ഡ് (3) ടീമുകള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. പോയന്റ് നിലയില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കൊപ്പമുള്ള ന്യൂസീലന്‍ഡ് ഗോള്‍ശരാശരിയിലാണ് മുന്നിലെത്തിയത്.

ലോക റാങ്കിങ്ങില്‍ ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്തുള്ള സ്‌പെയിനെതിരേ ജയിച്ച് ക്വാര്‍ട്ടര്‍ പ്രതീക്ഷ നിലനിര്‍ത്താമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ പരിശീലകന്‍ ഗ്രഹാം റീഡ്. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരേ എല്ലാ മേഖലകളിലും ടീമിന്റെ പ്രകടനം ദയനീയമായി. 2019-ല്‍ റീഡ് ചുമതലയേറ്റടെുത്തശേഷം ടീമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തോല്‍വിയാണിത്.

പ്രതിരോധത്തില്‍ രൂപീന്ദര്‍പാല്‍സിങ്, ഹര്‍മന്‍പ്രീത് സിങ്, ബീരേന്ദ്ര ലാക്ര, റോഹിഡാസ് എന്നിവര്‍ അമ്പേ പരാജയമായി. മധ്യനിരയില്‍ നായകന്‍ മന്‍പ്രീത് സിങ് മാത്രമാണ് മികച്ചുനിന്നത്. മുന്നേറ്റത്തില്‍ മന്‍ദീപും ലളിത് ഉപാധ്യായയും നിറംമങ്ങി. മലയാളി ഗോള്‍കീപ്പര്‍ പി.ആര്‍. ശ്രീജേഷിനും പതിവുഫോമിലേക്കുയരാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല.

ആദ്യകളിയില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെ മറികടന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് കരുത്തരായ അര്‍ജന്റീന, ആതിഥേയരായ ജപ്പാന്‍ എന്നീ ടീമുകള്‍ക്കെതിരായ മത്സരം കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്. പൂളില്‍ ആദ്യനാല് സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തുന്ന ടീമുകള്‍ ക്വാര്‍ട്ടറിലെത്തും.

