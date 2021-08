ടോക്യോ: ഗോള്‍ഫില്‍ മെഡല്‍ പ്രതീക്ഷ ഉയര്‍ത്തി ഇന്ത്യയുടെ അതിഥി അശോക്.

വെള്ളിയാഴ്ച വനിതകളുടെ വ്യക്തിഗത സ്‌ട്രോക് പ്ലേ മൂന്നാം റൗണ്ട് അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ ഒന്നാമതുള്ള അമേരിക്കയുടെ നെല്ലി കോര്‍ഡയേക്കാള്‍ മൂന്ന് സ്‌ട്രോക്ക് പിന്നില്‍ (12-അണ്ടര്‍ 201) രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് അതിഥി.

ശനിയാഴ്ച നാലാം റൗണ്ട് മത്സരം മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കേ ഒളിമ്പിക് ഗോള്‍ഫില്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി മെഡല്‍ നേടുന്ന താരമെന്ന നേട്ടമാണ് അതിഥിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

Several contenders, but only three medals🥇🥈🥉#Olympics #Golf is heading towards an exciting finish. pic.twitter.com/L7XZIGnwu8