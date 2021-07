ടോക്യോ: ഒളിമ്പിക്‌സ് ഷൂട്ടിങ്ങില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഇന്നും നിരാശ.

പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റര്‍ എയര്‍ റൈഫിള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ മത്സരിച്ച ദീപക് കുമാറിനും ദിവ്യാന്‍ഷ് സിങ് പന്‍വാറിനും ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറാനായില്ല.

624.7 പോയന്റുമായി ദീപക് കുമാര്‍ 26-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്.

622.8 പോയന്റുമായി ദിവ്യാന്‍ഷ് സിങ് പന്‍വാര്‍ 32-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വീണു.

നേരത്തെ വനിതകളുടെ 10 മീറ്റര്‍ എയര്‍ പിസ്റ്റള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ മനു ഭേക്കറും യശ്വസിനി സിങ് ദേശ്വാളും ഫൈനലിന് യോഗ്യത നേടാനാകാതെ പുറത്തായിരുന്നു.

