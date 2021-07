ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ആദ്യദിനത്തില്‍ നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും മെഡല്‍പ്രതീക്ഷയോടെ ഇന്ത്യ ഷൂട്ടര്‍ റേഞ്ചിലേക്ക്. ഞായറാഴ്ച പുരുഷന്മാരുടെ 10 മീറ്റര്‍ എയര്‍ റൈഫിള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ദിവ്യനേഷ് സിങ് പന്‍വാറും ദീപക് കുമാറും മത്സരിക്കും. വനിതകളുടെ 10 മീറ്റര്‍ എയര്‍ പിസ്റ്റള്‍ വിഭാഗത്തില്‍ ഇന്ത്യ മെഡല്‍പ്രതീക്ഷ പുലര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. മനു ഭേക്കറും യശ്വസിനി സിങ് ദേശ്വാളുമാണ് ഇറങ്ങുന്നത്.

ബാഡ്മിന്റണ്‍

മെഡല്‍ പ്രതീക്ഷയുമായി വനിതാ വിഭാഗത്തില്‍ പി.വി. സിന്ധു ഇസ്രായേലിന്റെ സെനിയ പോളികാര്‍പ്പോവയെ നേരിടും.

ബോക്സിങ്

ആറുവട്ടം ലോകചാമ്പ്യനായ ഇന്ത്യയുടെ മേരി കോം വനിതകളുടെ 48 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ മത്സരിക്കും. മെഡല്‍പ്രതീക്ഷ പുലര്‍ത്തുന്ന മേരി നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടില്‍ ഡൊമിനിക്കന്‍ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ മിഗ്വലീന ഗാര്‍ഷ്യ ഹെര്‍ണാണ്ടസിനെ നേരിടും.

പുരുഷവിഭാഗത്തില്‍ മനീഷ് കൗശിക് ബ്രിട്ടന്റെ ലൂക്ക് മാക് കോര്‍മാക്കിനെ നേരിടും.

ഹോക്കി

ആദ്യകളിയില്‍ ജയിച്ച ഇന്ത്യന്‍ പുരുഷ ടീം പൂള്‍ എ-യിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ കരുത്തരായ ഓസ്ട്രേലിയയെ നേരിടും.

ടേബിള്‍ ടെന്നീസ്

പുരുഷവിഭാഗം സിംഗിള്‍സില്‍ സതിയന്‍ ജ്ഞാനശേഖരന്‍ ഹോങ്കോങ്ങിന്റെ ഹാങ് സിയു ലാമിനെ രണ്ടാം റൗണ്ടില്‍ നേരിടും.

വനിതാ വിഭാഗം രണ്ടാം റൗണ്ടില്‍ മനിക ബത്ര യുക്രൈന്റെ മാര്‍ഗരറ്റ പെസോറ്റ്സ്‌കയുമായി കളിക്കും.

ടെന്നീസ്

വനിതാ ഡബിള്‍സില്‍ പ്രതീക്ഷകളോടെ സാനിയ മിര്‍സ-അങ്കിത റെയ്ന സഖ്യം ആദ്യറൗണ്ട് പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുന്നു. യുക്രൈന്റെ ല്യൂഡ്യല കിച്ചനോക്ക്-നാദിയ കിച്ചനോക്ക് സഖ്യത്തെ നേരിടും.

