കൊച്ചി: ഒളിമ്പിക് ഹോക്കിയില്‍ 41 വര്‍ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ മെഡല്‍ നേട്ടം ആഘോഷമാക്കി താരങ്ങളുടെ നാടും വീടും.

ജര്‍മനിക്കെതിരായ ഇന്ത്യന്‍ വിജയത്തില്‍ നിര്‍ണായക സാന്നിധ്യമായി മാറിയ മലയാളി ഗോള്‍കീപ്പര്‍ പി.ആര്‍ ശ്രീജേഷിന്റെ വീട്ടിലും വിജയാഘോഷം നടന്നു.

ശ്രീജേഷിന്റെ മാതാപിതാക്കളും ഭാര്യ അനീഷ്യയും മകള്‍ അനുശ്രീയുമെല്ലാം മത്സരം കാണാന്‍ ടിവിക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു.

മത്സരം അവസാനിച്ചതിനു പിന്നാലെ വീടിനു പുറത്ത് പൂത്തിരി കത്തിച്ചും മറ്റും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ഈ വിജയം ആഘോഷമാക്കി. കോവിഡ് മാനദണ്ഡള്‍ പാലിച്ചായിരുന്നു ആഘോഷം.

