ബോക്‌സിങ്ങില്‍ ഏറെ മെഡല്‍ പ്രതീക്ഷയുമായാണ് ഛോട്ടാ ടൈസണ്‍ എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള അമിത് പംഗല്‍ ശനിയാഴ്ച ബോക്‌സിങ് മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നത്. പുരുഷന്മാരുടെ 52 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തില്‍ ലോക ഒന്നാം നമ്പറായ അമിത് പംഗലിന്റെ രണ്ടു ജയത്തിനപ്പുറം ഇന്ത്യയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ബോക്‌സിങ്ങിലെ രണ്ടാം മെഡലാണ്.

പ്രീക്വാര്‍ട്ടറിലേക്ക് ടോപ് സീഡായെത്തിയ അമിതിന് കൊളംബിയയുടെ യുബെര്‍ജെന്‍ ഹേണി റിയാസ് മാര്‍ട്ടീനെസിനെയാണ് നേരിടേണ്ടത്. 2016 റിയോ ഒളിമ്പിക്‌സിലെ വെള്ളിമെഡല്‍ ജേതാവായ മാര്‍ട്ടീനെസുമായുള്ള മത്സരം കടുക്കും. പ്രീക്വാര്‍ട്ടറില്‍ ജയിച്ചാല്‍ റിയോയിലെ വെങ്കലമെഡല്‍ ജേതാവ് ചൈനയുടെ ഹു ജിയാഗ്വാനാകും ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ അമിതിന്റെ എതിരാളി.

2019-ല്‍ ഏഷ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ ഫൈനലിലെത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ അമിത് മത്സരത്തില്‍ സ്വര്‍ണം നേടിയിരുന്നു. 2021 ഏഷ്യന്‍ ചാമ്പ്യന്‍ഷിപ്പില്‍ വെള്ളിയും 2020 ബോക്‌സിങ് ലോകകപ്പില്‍ സ്വര്‍ണവും നേടിയാണ് അമിത് ഒളിമ്പിക്‌സിനെത്തിയത്. 2017-ല്‍ തന്റെ ആദ്യ ദേശീയ ചാന്പ്യഷിപ്പില്‍ അമിത് സ്വര്‍ണം നേടിയിരുന്നു.

