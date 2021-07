ടോക്യോ: തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ഒളിമ്പിക്‌സിലും മെഡല്‍ നേട്ടം ഉറപ്പാക്കാന്‍ പി.വി. സിന്ധു. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് നടക്കുന്ന സെമിഫൈനലില്‍ കടുത്ത എതിരാളിയാണ് സിന്ധുവിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

ലോക ഒന്നാംനമ്പര്‍ താരം ചൈനീസ് തായ്പേയിയുടെ തായ് സു യിങ്ങാണ് എതിരാളി. തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ഒളിമ്പിക് മെഡല്‍ ഉറപ്പിക്കാന്‍ സിന്ധുവിന് വേണ്ടത് ഒരു ജയം മാത്രം. സെമിയില്‍ ജയിച്ചാല്‍ സ്വര്‍ണമോ വെള്ളിയോ ഉറപ്പാകും. സെമിയില്‍ തോറ്റാല്‍ വെങ്കലമെഡലിനായി മത്സരമുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ ഒളിമ്പിക്സിലെ വെള്ളിമെഡല്‍ ജേതാവാണ് സിന്ധു.

ലോകറാങ്കിങ്ങില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആഴ്ച ഒന്നാംസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന താരമെന്ന റെക്കോഡുള്ള തായ് സു യിങ്. സിന്ധുവിനെതിരേ അവസാനമായി കളിച്ച ലോക ടൂര്‍ ഫൈനല്‍സില്‍ ഒന്നിനെതിരേ രണ്ടു ഗെയിമുകള്‍ക്ക് തായ് സു യിങ് ജയിച്ചിരുന്നു.

വെള്ളിയാഴ്ച ജപ്പാന്‍ താരം അകാനെ യമാഗുച്ചിയെ നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകളില്‍ കീഴടക്കിയാണ് (21-13, 22-20) സിന്ധു തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം ഒളിമ്പിക്‌സിലും സെമിഫൈനലില്‍ എത്തിയത്. പോരാട്ടം 56 മിനിറ്റ് നീണ്ടുനിന്നു.

ആദ്യ ഗെയിം അനായാസം നേടിയ സിന്ധു രണ്ടാം ഗെയിമില്‍ കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിട്ടു. അവസാനഘട്ടത്തില്‍ ജപ്പാന്‍ താരത്തിന്റെ രണ്ട് ഗെയിംപോയന്റിനെ അതിജീവിച്ചാണ് സിന്ധു മത്സരം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കിയത്.

