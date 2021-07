ടോക്യോ: പുരുഷവിഭാഗം വ്യക്തിഗത അമ്പെയ്ത്ത് മത്സരത്തിന്റെ പ്രീ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ തരുണ്‍ദീപ് റായ് പുറത്തായി. ഇസ്രായേലിന്റെ ഇറ്റായി ഷാനിയാണ് ഇന്ത്യന്‍ താരത്തെ കീഴടക്കിയത്.

6-5 എന്ന സ്‌കോറിനാണ് ഇസ്രായേല്‍ താരത്തിന്റെ വിജയം. രണ്ടാം സെറ്റിലും നാലാം സെറ്റിലും മുന്നിട്ടുനിന്ന ശേഷം അവസാന നിമിഷമാണ് ഇന്ത്യന്‍ താരം മത്സരം കൈവിട്ടത്. സ്‌കോര്‍: 28-24, 26-27, 27-27, 27-28, 28-27.

ആദ്യ റൗണ്ടില്‍ യുക്രൈനിന്റെ ഒലെക്‌സി ഹണ്‍ബിന്നിനെ കീഴടക്കിയാണ് തരുണ്‍ദീപ് പ്രീക്വാര്‍ട്ടറിലെത്തിയത്. പുരുഷ വിഭാഗത്തില്‍ തരുണ്‍ദീപിനെ കൂടാതെ പ്രവീണ്‍ യാദവും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്.

