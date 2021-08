ടോക്യോ: അമേരിക്കയുടെ ജിംനാസ്റ്റിക്‌സ് താരം സിമോണ്‍ ബൈല്‍സ് വീണ്ടും കളത്തിലിറങ്ങുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന ബാലന്‍സ് ബീം ഫൈനലില്‍ താരം പങ്കെടുക്കുമെന്ന് യു.എസ്.എ ജിംനാസ്റ്റ്കിസ് വ്യക്തമാക്കി. 'നാളെ നടക്കുന്ന ബാലന്‍സ് ബീം ഫൈനലില്‍ രണ്ട് യു.എസ്.എ താരങ്ങള്‍ മത്സരിക്കും. സുനി ലീയും സിമോണ്‍ ബൈല്‍സും. ഞങ്ങള്‍ ആവേശത്തിലാണ്.' യു.എസ്.എ ജിംനാസ്റ്റിക്‌സ് ടീം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അഞ്ച് സ്വര്‍ണ മെഡലുകള്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് സിമോണ്‍ ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്‌സിനെത്തിയത്. അഞ്ച് വ്യക്തിഗത ഇനങ്ങളിലും ഒരു ടീം ഇനത്തിലും ഫൈനലിലെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ വിഷാദ രോഗം താരത്തെ തളര്‍ത്തി. ആര്‍ട്ടിസ്റ്റിക് ജിംനാസ്റ്റിക്‌സ് ടീം ഫൈനലില്‍ നിന്നാണ് താരം ആദ്യം പിന്മാറിയത്. ഇതോടെ ആ ഇനത്തില്‍ അമേരിക്കയെ പിന്തളളി റഷ്യന്‍ വനിതകള്‍ സ്വര്‍ണം നേടി.

പിന്നാലെ ഓള്‍ എറൗണ്ട്, ഫ്‌ളോര്‍ എക്‌സര്‍സൈസ്, വാള്‍ട്ട്, അണ്‍ഇവന്‍ ബാര്‍സ് ഫൈനലുകളില്‍ നിന്ന് താരം പിന്മാറി. ഓള്‍ എറൗണ്ടില്‍ യു.എസ്.എ ടീമിലെ സഹതാരം സുനി ലീ സ്വര്‍ണം നേടുകയും ചെയ്തു. 2016-ലെ റിയോ ഒളിമ്പിക്സില്‍ നാല് സ്വര്‍ണവും ഒരു വെങ്കലവും നേടിയ താരമാണ് സിമോണ്‍ ബൈല്‍സ്.

Content Highlights: Simone Biles to compete in balance beam final USA Gymnastics says