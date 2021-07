ടോക്യോ: 2020 ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ആദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കി ഇന്ത്യന്‍ വനിതാ ഹോക്കി ടീം. അയര്‍ലന്‍ഡിനെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് ഇന്ത്യന്‍ വനിതകള്‍ കീഴടക്കിയത്.

57-ാം മിനിട്ടില്‍ നവനീത് കൗറാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി വിജയഗോള്‍ നേടിയത്. ആദ്യ മൂന്ന് ക്വാര്‍ട്ടറുകളിലും ഗോള്‍ നേടാന്‍ സാധിക്കാതിരുന്ന ഇന്ത്യ മത്സരമവസാനിക്കാന്‍ മിനിട്ടുകള്‍ ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴാണ് ഗോളടിച്ചത്.

ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും തോല്‍വി വഴങ്ങിയ ഇന്ത്യന്‍ ടീം നേരത്തേ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ കാണാതെ പുറത്തായിരുന്നു. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിനോട് 5-1 ന്റെ തോല്‍വി വഴങ്ങിയ ടീം രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ജര്‍മനിയോട് എതിരില്ലാത്ത രണ്ടു ഗോളിന് തോറ്റു. മൂന്നാം മത്സരത്തില്‍ ബ്രിട്ടണ്‍ ഒന്നിനെതിരേ നാലുഗോളുകള്‍ക്കാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ കീഴടക്കിയത്.

ടൂര്‍ണമെന്റിലെ അവസാന മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ നാളെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടും.

