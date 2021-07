ടോക്യോ: ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയത്തുടക്കം. വനിതാവിഭാഗം ഫെന്‍സിങ്ങില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സി.എ. ഭവാനി ദേവി രണ്ടാം റൗണ്ടില്‍ പ്രവേശിച്ചു. ടൂണീഷ്യയുടെ ബെന്‍ അസീസി നാദിയയെയാണ് ഭവാനി ദേവി കീഴടക്കിയത്.

ലോക റാങ്കിങ്ങില്‍ 29-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഭവാനി ദേവി 36-ാം സ്ഥാനത്തുള്ള നാദിയയ്‌ക്കെതിരേ മത്സരത്തില്‍ പൂര്‍ണ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തി. 15-3 എന്ന സ്‌കോറിനാണ് താരത്തിന്റെ വിജയം.

ഈ വിജയത്തോടെ ഭവാനി ദേവി അവസാന 32-ല്‍ പ്രവേശിച്ചു. മത്സരം വെറും ആറുമിനിട്ട് മാത്രമാണ് നീണ്ടുനിന്നത്. ഫെന്‍സിങ് വനിതാ വിഭാഗത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഏക പ്രതീക്ഷയാണ് ഭവാനി ദേവി.

