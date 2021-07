ടോക്യോ: അമ്പെയ്ത്ത് പുരുഷ ടീം വിഭാഗത്തില്‍ കസാഖിസ്ഥാനെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യ ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലില്‍ പ്രവേശിച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ അതാനു ദാസ്-പ്രവീണ്‍ യാദവ്-തരുണ്‍ദീപ് റായ് സഖ്യം കസാഖിസ്ഥാന്റെ ഇല്‍ഫാത്ത് അബ്ദുല്ലിന്‍-ഡെനിസ് ഗാന്‍കിന്‍-സാന്‍ഷാര്‍ മുസ്സയേവ് സഖ്യത്തെ കീഴടക്കി.

നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകള്‍ക്കാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ വിജയം. 6-2 എന്ന സ്‌കോറിനാണ് ഇന്ത്യ കസാഖിസ്ഥാനെ തകര്‍ത്തത്. നാലുസെറ്റുകളിലും ഇന്ത്യ പൂര്‍ണ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തി.

ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനലില്‍ കരുത്തരായ കൊറിയയാണ് ഇന്ത്യയുടെ എതിരാളികള്‍. ഇന്ന് രാവിലെ 10.15 ന് ക്വാര്‍ട്ടര്‍ ഫൈനല്‍ മത്സരം ആരംഭിക്കും

Content Highlights: Indian men's archery team enters in to the quarter finals of Olympics, tokyo 2020