പ്രകടനം മോശമായാല്‍നടപടി, ശ്രീശങ്കറിനും ഇര്‍ഫാനും ഭീഷണി. ഇന്ത്യന്‍ അത്‌ലറ്റിക് ഫെഡറേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി ഒരു വാര്‍ത്ത കാണുകയുണ്ടായി. സുമരിവാല (ആദില്‍ ജെ. സുമരിവാല) അല്ലാതെ മാറ്റാരെങ്കിലും ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കില്‍ അബ്‌സെര്‍ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തള്ളിക്കളയാമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ട്രാക് ആന്‍ഡ് ഫീല്‍ഡിനെക്കുറിച്ചും മറ്റു കായിക വിനോദങ്ങളെ കുറിച്ചും നന്നായിട്ടു അറിയാവുന്ന ഒളിമ്പ്യനും മറ്റു നിരവധി അന്താ രാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദില്‍ അത് പറയുമ്പോള്‍ എന്തോക്കെയോ ദുരൂഹതകള്‍.

ഒളിമ്പിക്‌സ് പോലുള്ള സാര്‍വ ദേശീയ മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശിക്കപ്പെട്ട യോഗ്യത കടന്ന കായിക താരങ്ങളെ ആ മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് മാറ്റി നിര്‍ത്തുവാന്‍ മൂന്നു കാരണങ്ങളേയുള്ളൂ; ഒന്ന് ഡോപ്പിങ് ടെസ്റ്റില്‍ പിടിക്കപ്പെടുക, രണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെയോ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സംഘടനകളുടെയോ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയോ നില നില്‍പ്പിനെയോ ബാധിക്കും വിധമുള്ള രാഷ്ട്രീയ തീവ്രവാദ ഇടപെടലുകള്‍, മൂന്നു ശാരീരിക കായിക ക്ഷമത നില നിര്‍ത്താന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. അതിനാണ് ഫിറ്റ്‌നസ്സ് ടെസ്റ്റുകള്‍.

ഈ മൂന്നു അവസ്ഥയിലും ടീമില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാനെ കഴിയൂ. അതല്ലാതെ ഉപാധികളോടെ മത്സരത്തില്‍ പങ്കെടുപ്പിക്കുകയും പ്രകടനം മോശമായാല്‍ നടപടി എന്നത് ഇതുവരെ കേട്ടു കേള്‍വി ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്, അശാസ്ത്രീയമാണ്, വിവരക്കേടാണ്.

ലോങ്ങ് ജമ്പ് പോലെ ദീര്‍ഘ ദൂര നടപ്പുപോലെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ശ്രദ്ധ വേണ്ട ഇനങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്മര്‍ദവും ആയി മത്സരത്തിന് അയക്കുന്നത് സ്‌പോര്‍ട്‌സ് സൈക്കോളജി എന്ന ആധുനിക സ്‌പോര്‍സ് സംവിധാനത്തെ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിവരക്കേടാണ്.

എന്റെ സുഹൃത്തുകൂടിയായ ആദില്‍ ഒന്ന് മനസിലാക്കൂ അങ്ങ് പറഞ്ഞതു നടപ്പാക്കാന്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് നിയമങ്ങളില്‍ ഒരു വ്യവസ്ഥയും ഇതുവരെ നിലവിലില്ല. താങ്കള്‍ ആയി അത് എഴുതി ചേര്‍ക്കാനും നില്‍ക്കേണ്ട. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ നിയമം മുന്‍കാല പ്രാബല്യത്തോടെ നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ അടക്കം ശിക്ഷിക്കപ്പെടും മോസ്‌കോ ഒളിമ്പിക്‌സിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം അടക്കം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍..! അതുപോലെ ഇപ്പോള്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവരില്‍ അധികം പേരും അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവരാകും.

(കലിക്കറ്റ ്സർവകലാശാല കായികവിഭാഗം മുൻമേധാവിയും കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ മുൻ സെക്രട്ടറിയുമാണ് ലേഖകൻ)

