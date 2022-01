കൊച്ചി: ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗ് ഫുട്ബോളില്‍ ബെംഗളൂരു എഫ്.സിക്കെതിരായ മത്സരത്തിനുമുമ്പുള്ള വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ ഹോട്ടലിലെ രണ്ടു മുറിയില്‍നിന്നാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരിശീലകന്‍ ഇവാന്‍ വുകോമാനോവിച്ചും പ്രതിരോധതാരം ഹര്‍മന്‍ജ്യോത് ഖാബ്രയും ഓണ്‍ലൈനിലെത്തിയത്.

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളിക്കാരും കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫുമൊക്കെ രണ്ടാഴ്ചയോളമായി അവരവരുടെ മുറികളില്‍ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. പല മുറികളിലായി വെല്ലുവിളികളുടെ വലിയൊരു 'ക്വാറന്റീന്‍' കാലം കഴിഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച കളത്തിലെത്തുമ്പോള്‍ പക്ഷേ, എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രം, അപരാജിതരായി തുടരണം. രാത്രി 7.30-നാണ് ബെംഗളൂരു എഫ്.സിക്കെതിരായ മത്സരം.

തടവറക്കാലത്തിനുശേഷം കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോള്‍ കളിക്കാരുടെ ഫിറ്റ്നസ് തന്നെയാണ് വുകോമാനോവിച്ചിന് ഇനിയും പിടികിട്ടാത്ത കാര്യമായി നിലനില്‍ക്കുന്നത്. ''വലിയൊരു ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം മൈതാനത്തേക്കു തിരിച്ചെത്തുന്ന ടീമില്‍നിന്ന് വലിയ പ്രകടനങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിഞ്ഞ താരങ്ങളുടെ ശാരീരികനിലയും മാനസികനിലയും നിങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കണം. കളിക്കാരുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാകണം ആരാധകര്‍ കളി കാണാനിരിക്കേണ്ടത്.'' -വുകോമാനോവിച്ച് പറഞ്ഞു.

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമില്‍ കോച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ഉള്‍പ്പെടെ 24 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത്. പ്രതിരോധത്തിലെ വിദേശതാരങ്ങളായ സിപോവിച്ചും ലെസ്‌കോവിച്ചും കോവിഡ് പോസിറ്റീവാകാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. അസുഖം മാറിയെങ്കിലും ശാരീരികക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കാത്ത മധ്യനിര താരം അഡ്രിയാന്‍ ലൂണ കളിക്കാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് സൂചന. ലീഗില്‍ അവസാനം കളിച്ച പത്തു മത്സരങ്ങളില്‍ ടീം തോറ്റിട്ടില്ല. 11 കളിയില്‍നിന്ന് 20 പോയന്റുമായി ടീം മൂന്നാമതാണ്.

''കബഡി മത്സരത്തിനാണ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യത്തിനു കളിക്കാരുണ്ടെന്നു പറയാം. കബഡിക്ക് ഏഴോ എട്ടോ കളിക്കാര്‍ മതിയല്ലോ. എന്നാല്‍, ഫുട്ബോള്‍ കളിക്കാനിറങ്ങുമ്പോള്‍ അതിന്റെ ഇരട്ടിയെങ്കിലും ആളുകളുണ്ടാകണം. കോവിഡനന്തര പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കളിക്കാരെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവര്‍ കളത്തില്‍ ഇറങ്ങിത്തന്നെ അതിന് ഉത്തരം നല്‍കണം. ഞാനും അതിനുതന്നെയാണ് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.'' - വുകോമാനോവിച്ച്

