മഡ്ഗാവ്: ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെതിരായ ഐഎസ്എല്‍ മത്സരത്തില്‍ ഗോള്‍ നേടിയ ശേഷമുള്ള കേരള ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് താരം ഏനെസ് സിപോവിച്ചിന്റെ ഗോളാഘോഷം ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. കളിയുടെ 49-ാം മിനിറ്റില്‍ വിജയ ഗോള്‍ നേടിയ ശേഷം അല്ലു അര്‍ജുന്‍ നായകനായ തെലുങ്ക് ചിത്രം 'പുഷ്പ'യിലെ അല്ലുവിന്റെ ഡാന്‍സ് നമ്പര്‍ അനുകരിച്ച സിപോവിച്ച് താരത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ പുഷ്പ ഡയലോഗും പുനരാവിഷ്‌കരിച്ചു.

അല്ലു അര്‍ജുന്റെ പുഷ്പയിലെ ഡയലോഗും ഡാന്‍സ് നമ്പറും ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാം റീല്‍സിലൂടെയും ടിക്‌ടോക്കിലൂടെയും വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സിപോവിച്ചും ഇത് ഏറ്റെടുത്തത്. ഇതാദ്യമായല്ല സിപോവിച്ച്, പുഷ്പയിലെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. നേരത്തെ തന്റെ ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലും ഇതേ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞ് സ്‌പോവിച്ച് ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ വീഡിയോ കേരള ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ പങ്കുവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

സിപോവിച്ചിന്റെ ഗോളില്‍ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിനെ മറികടന്ന് പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താനും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ജയത്തോടെ 15 കളിയിലായി ടീമിന് 26 പോയന്റായി. പുടിയ എടുത്ത കോര്‍ണര്‍കിക്കില്‍ നിന്നായിരുന്നു സിപോവിച്ചിന്റെ വിജയ ഗോള്‍. ബോക്‌സിലേക്ക് ഉയര്‍ന്നുവന്ന പന്തിനെ ഉയരക്കാരന്‍ എനെസ് സിപോവിച്ച് തലകൊണ്ട് അനായാസം പോസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു.

