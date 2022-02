മഡ്ഗാവ്: ഐഎസ്എല്ലില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന മത്സരത്തില്‍ നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെതിരേ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരം അല്‍വാരോ വാസ്‌ക്വസ് നേടിയ ഗോള്‍ ചെന്ന് കയറിയത് റെക്കോഡിലേക്ക്. ഐഎസ്എല്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും ദൂരെ നിന്ന് സ്‌കോര്‍ ചെയ്ത ഗോളെന്ന നേട്ടമാണ് വാസ്‌ക്വസിന്റെ ആ ഗോളിന് സ്വന്തമായത്.

59 മീറ്റര്‍ അകലെ നിന്നാണ് താരം ഈ ഗോള്‍ സ്‌കോര്‍ ചെയ്തത്. ഐഎസ്എല്ലില്‍ ഇതിനു മുമ്പ് ആരും തന്നെ ഇത്രയും ദൂരെ നിന്ന് ഗോള്‍ സ്‌കോര്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല.

മത്സരത്തിന്റെ 82-ാം മിനിറ്റിലായിരുന്നു നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റിനെ പോലും ഞെട്ടിച്ച വാസ്‌ക്വസിന്റെ ഗോള്‍. സ്വന്തം പകുതിയില്‍ നിന്ന് നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് താരമടിച്ച പന്ത് പിടിച്ചെടുത്ത വാസ്‌ക്വസ് നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് ഗോള്‍കീപ്പര്‍ സുഭാശിഷ് ചൗധരി സ്ഥാനം തെറ്റിനില്‍ക്കുന്നത് മുതലെടുത്ത് തൊടുത്ത നെടുനീളന്‍ ഷോട്ട് കൃത്യമായി വലയിലത്തുകയായിരുന്നു. സുഭാശിഷ് പന്ത് തടയാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല.

.@AlvaroVazquez91 𝕕𝕠𝕖𝕤𝕟'𝕥 𝕤𝕔𝕠𝕣𝕖 𝕤𝕚𝕞𝕡𝕝𝕖 𝕘𝕠𝕒𝕝𝕤! 🔥😮



The @KeralaBlasters forward scored a sensational goal from his own-half, 5️⃣9️⃣ metres to be precise and was named Hero of the Match! 🤩👏#KBFCNEU #HeroISL #LetsFootball pic.twitter.com/LWsMUfoADA