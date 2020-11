മഡ്ഗാവ്: ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ ഇന്ന് മുംബൈ എഫ്.സി നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെ നേരിടും. വൈകിട്ട് 7.30 ന് തിലക് മൈതാന്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഒന്‍പതാം സ്ഥാനത്ത് സീസണ്‍ അവസാനിപ്പിച്ച നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് ഇത്തവണ രണ്ടും കല്‍പ്പിച്ചാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ടീം ഉടച്ചുവാര്‍ത്തിട്ടുമുണ്ട്. ജെറാര്‍ഡ് ന്യൂസാണ് നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ പരിശീലകന്‍.

മറുഭാഗത്ത് സെര്‍ജിയോ ലൊബേറ പരിശീലകനാകുന്ന മുംബൈ എഫ്.സി മികച്ച ടീമിനെയാണ് അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ശുഭാശിഷ് റോയ്, അശുതോഷ് മെഹ്ത, ബെഞ്ചമിന്‍ ലാംബോട്ട്, ബ്രിട്ടോ, ഖാസ കമാറ, ഫെഡെറിക്കോ ഗലേഗോ, ക്വെസി അപ്പിയ, ഇഡ്രിസ സില്ല എന്നിവര്‍ അണിനിരക്കുന്ന നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് 4-2-3-1 ഘടനയിലാകും കളിക്കുക.

മറുവശത്ത് അമരീന്ദര്‍ സിങ്, മുഹമ്മദ് റാക്കിബ്, ഹെര്‍നാന്‍ സന്താന, മുന്‍ ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് താരം ബര്‍ത്തലോമ്യു ഓഗ്‌ബെച്ചെ, റായ്‌നിയര്‍ ഫെര്‍ണാണ്ടസ്, ഹ്യൂഗോ ബൗമൗസ്, ആദം ലെ ഫോണ്‍ട്രെ, റൗവ്‌ളിന്‍ ബോര്‍ഗെസ് തുടങ്ങിയവര്‍ അണിനിരക്കുന്ന ടീം ശക്തമായ ടീമാണ്. മുംബൈയും 4-2-3-1 ഫോര്‍മേഷനിലാകും കളിക്കുക. ഒഗ്‌ബെച്ചെയായിരിക്കും ടീമിനെ നയിക്കുക.

Content Highlights: NorthEast United FC will take on Mumbai City FC in ISL