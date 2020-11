കോഴിക്കോട്: കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഓള്‍ടൈം ഇലവനെ കണ്ടെത്താന്‍ മാതൃഭൂമി സ്പോര്‍ട്സ് മാസികയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകസംഘമായ 'മഞ്ഞപ്പട'യും ഒരുമിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗ് ഫുട്ബോളില്‍ കഴിഞ്ഞ ആറ് സീസണുകളില്‍ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി കളിച്ച താരങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. 4-3-3 ശൈലിയില്‍ ഓരോ പൊസിഷനുകളിലേക്കുമുള്ള ഓരോ താരങ്ങളെ ആരാധകര്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഓരോ പൊസിഷനിലും കൂടുതല്‍ വോട്ടുകള്‍ നേടിയ താരങ്ങളാവും അന്തിമ ഇലവനില്‍. ഡിസംബര്‍ ആദ്യവാരം പുറത്തിറങ്ങുന്ന സ്പോര്‍ട്സ് മാസികയില്‍ വായനക്കാരുടെ ഡ്രീം ഇലവന്‍ വായിക്കാം.

ടീമിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

