പനാജി: ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗിന്റെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യ വിജയം തേടി ജംഷേദ്പുര്‍ എഫ്.സിയും ഒഡിഷ എഫ്.സിയും ഇന്ന് കളിക്കാനിറങ്ങും. വൈകീട്ട് 5 മണിക്ക് തിലക് മൈതാന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുക.

ഇരുടീമുകളും രണ്ടാം മത്സരമാണ് കളിക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ജംഷേദ്പുര്‍ ചെന്നൈയിനോടും ഒഡിഷ ഹൈദരാബാദിനോടും തോല്‍വി വഴങ്ങിയിരുന്നു. നിലവില്‍ പോയിന്റ് പട്ടികയില്‍ ജംഷേദ്പുര്‍ ഒന്‍പതാമതും ഒഡിഷ പത്താം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ഗോള്‍ഡന്‍ ബൂട്ട് പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കിയ നെറിയസ് വാല്‍സ്‌കിസാണ് ഇത്തവണ ജംഷേദ്പുരിന്റെ തുറുപ്പുചീട്ട്. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ താരം ഗോളും നേടിയിരുന്നു. സ്റ്റീഫന്‍ എസ്സെയും ജാക്കിചന്ദ് സിങ്ങുമെല്ലാം അടങ്ങുന്ന ജംഷേദ്പുര്‍ മികച്ച ടീമാണ്. മലയാളി താരം ടി.പി.രഹ്നേഷാണ് ടീമിന്റെ ഗോള്‍കീപ്പര്‍.

മറുവശത്ത് ഒഡിഷയ്ക്ക് ഒരു ഗോള്‍ പോലും ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ നേടാനായിട്ടില്ല. മാര്‍സലീന്യോയും നന്ദകുമാര്‍ ശേഖറുമെല്ലാമടങ്ങുന്ന ഒഡിഷ മികച്ച ടീമാണ്. ഡീഗോ മൗറിഷിയോയുടെയും മാനുവേല്‍ ഒന്‍വുവിന്റെയും സേവനം ഒഡിഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ പകരുന്നു.

ഇതുവരെ രണ്ടുതവണയാണ് ഇരുടീമുകളും ഐ.എസ്.എല്ലില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയത്. അതില്‍ ഒഡിഷയും ജംഷേദ്പുരും ഓരോ വിജയം സ്വന്തമാക്കി.

