മുര്‍ഗാവ്: ഐ.എസ്.എല്ലില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എഫ്.സി - ഒഡിഷ എഫ്.സിയെ നേരിടും.

ഇന്ന് ജയിച്ചാല്‍ ഹൈദരാബാദിനെയും ഗോവയേയും പിന്തള്ളി നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റിന് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറാം.

കഴിഞ്ഞ ആറു മത്സരങ്ങളില്‍ തോല്‍വിയറിയാതെയാണ് നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ കുതിപ്പ്.

കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളില്‍ കരുത്തരായ എ.ടി.കെ മോഹന്‍ ബഗാനെയും മുംബൈ സിറ്റിയേയും തോല്‍പ്പിച്ചതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസവും നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റിനുണ്ട്.

നിലവില്‍ 16 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 23 പോയന്റുമായി അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റ്. ഒഡിഷയാകട്ടെ അവസാന സ്ഥാനത്തും.

മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം താഴെ വായിക്കാം...

Content Highlights: ISL 2020-21 NorthEast looking for 4th spot with win against Odisha FC