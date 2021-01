ബംബോലിം: ആദ്യജയം സമ്മാനിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തില്‍ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗ് ഫുട്ബോളിലെ കരുത്തര്‍ക്കെതിരേ. ലീഗില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള മുംബൈ സിറ്റി എഫ്.സി.യാണ് കേരള ടീമിന്റെ എതിരാളി. മത്സരം ശനിയാഴ്ച രാത്രി 7.30 മുതല്‍.

ആവേശത്തോടെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്

മൂന്ന് വിദേശതാരങ്ങളില്ലാതെ കളിച്ചിട്ടും ഹൈദരാബാദിനെ തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നല്‍കുന്നു. ആറു കളികള്‍ക്കുശേഷമാണ് ടീം ആദ്യജയം സ്വന്തമായത്. പ്രതിരോധത്തില്‍ കോസ്റ്റ നമോയിന്‍സു - ബക്കാരി കോനെ സഖ്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ആക്രമണ ഫുട്ബോള്‍ കളിക്കുന്ന ഹൈദരാബാദിനെ പൂട്ടാന്‍ അബ്ദുള്‍ ഹക്കുവും സന്ദീപ് ദാസും കളിച്ച സെന്‍ട്രല്‍ ഡിഫന്‍സിനായി.

വിങ്ങറുടെ റോളില്‍ സഹല്‍ അബ്ദുസമദ് തിളങ്ങിയതോടെ പരിശീലകന്‍ കിബു വികുനയ്ക്ക് പുതിയ ഗെയിംപ്ലാന്‍ തുറന്നുകിട്ടി. ഇരുവിങ്ങുകളിലുമായി കെ.പി. രാഹുല്‍-സഹല്‍ എന്നിവര്‍ കളിക്കുന്നത് ആക്രമണത്തിന് ഗുണം ചെയ്യും. അറ്റാക്കിങ് മിഡ്ഫീല്‍ഡില്‍ ഫക്കുണ്ടോ പെരെയ്രയും ഫോമിലേക്കുയരുന്നു. സ്ട്രൈക്കറായി ജോര്‍ഡാന്‍ മറയെ പരിഗണിക്കും. കളിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ മധ്യനിരയില്‍ ജീക്സണ്‍ സിങ് മിന്നുന്ന പ്രകടനം നടത്തിയതും ടീമിന് പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നു.

കോസ്റ്റയും കോനെയും ഗാരി ഹൂപ്പറും പരിശീലനത്തിനിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, ആദ്യ ഇലവനില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുമോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ആറുപോയന്റുള്ള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഒമ്പതാം സ്ഥാനത്താണ്.

കരുത്തോടെ മുംബൈ

മികച്ച ഫോമിലാണ് മുംബൈ സിറ്റി. അഞ്ചു ജയവും ഒന്നുവീതം തോല്‍വിയും സമനിലയും. ലീഗില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്. തന്ത്രശാലിയായ പരിശീലകന്‍ സെര്‍ജി ലൊബേറയും ഒരുകൂട്ടം മികച്ച കളിക്കാരും തോല്‍പ്പിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഘമായി മാറ്റുന്നു.

ഡിഫന്‍സീവ് മിഡ്ഫീല്‍ഡില്‍ അഹമ്മദ് ജാഹു, അറ്റാക്കിങ് മിഡ്ഫീഡില്‍ ഹ്യൂഗോ ബൗമാസ്, വിങ്ങര്‍ ബിപിന്‍ സിങ് എന്നിവര്‍ മികച്ചഫോമിലാണ്.

