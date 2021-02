ഫത്തോര്‍ഡ: ഐ.എസ്.എല്ലില്‍ ഇന്ന് നടക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തില്‍ എ.ടി.കെ മോഹന്‍ ബഗാന്‍ - ജംഷേദ്പുര്‍ എഫ്.സിയെ നേരിടും.

ഇന്ന് ജയിച്ചാല്‍ മുംബൈ സിറ്റിയെ മറികടന്ന് എ.ടി.കെയ്ക്ക് പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറാം.

നിലവില്‍ 17 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 21 പോയന്റുമായി ആറാം സ്ഥാനത്താണ് ജംഷേദ്പുര്‍.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിലും ജയിച്ചാണ് എ.ടി.കെയുടെ വരവ്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ ചെന്നൈയിനെതിരേ നേടിയ വിജയത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ജംഷേദ്പുര്‍.

മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണം താഴെ വായിക്കാം...

