ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗ് ഫുട്ബോളില്‍ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇതുവരെ കളിച്ചത് 12 മത്സരങ്ങള്‍, ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ആറു കളികള്‍. എല്ലാം ജയിച്ചാല്‍ ഒരുപക്ഷേ, പ്ലേ ഓഫ് ഉറപ്പിക്കാം. ജയിക്കണമെന്നുറപ്പിച്ചിറങ്ങിയ രണ്ടു കളികളിലും ലക്ഷ്യം നേടിയത് ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വാനോളമുയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ലക്ഷ്യം കഠിനം

തുടരെ രണ്ടു കളികളില്‍ ജയിച്ച് നില മെച്ചപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ടീമിന് മുന്നോട്ടുപോകണമെങ്കില്‍ കഠിനാധ്വാനവും ഒപ്പം ഭാഗ്യവുംകൂടി വേണ്ടിവരും. ലീഗിലെ മുന്‍നിരക്കാരായ എഫ്.സി. ഗോവ, ബെംഗളൂരു എഫ്.സി., ഒഡിഷ എഫ്.സി. തുടങ്ങിയ ടീമുകള്‍ക്കെതിരേ ഇനി കളികള്‍ ബാക്കിയുണ്ട്. ഒരോ കളിയും ഓരോ ഫൈനലാണെന്ന് പരിശീലകന്‍ എല്‍കോ ഷട്ടോരിതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്.

ചില അഴിച്ചുപണികള്‍

തുടക്കത്തില്‍ ടീം കളിച്ചിരുന്നത് 4-1-4-1, 4-2-3-1 ശൈലികളിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍, വിദേശകളിക്കാര്‍ക്ക് തുടരെവന്ന പരിക്കുകള്‍ ടീമിന്റെ ഘടനയെ ബാധിച്ചു. രണ്ടു വിദേശതാരങ്ങളെ മാത്രം വെച്ച് അഞ്ച് വിദേശികള്‍ കളിക്കുന്ന ടീമുകള്‍ക്കെതിരേ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് കളിക്കേണ്ടിവന്നിട്ടുമുണ്ട്.

അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പരമ്പരാഗത 4-4-2 ഫോര്‍മേഷനിലേക്ക് ഷട്ടോരി ടീമിനെ മാറ്റിയത്. ഇതിന് മറ്റൊരു കാരണംകൂടിയുണ്ട്. മെസ്സി ബൗളിയെന്ന ആറടിക്കാരന്‍ സ്ട്രൈക്കറുടെ സാന്നിധ്യം. ടീമിലെ പ്രമുഖ വിദേശതാരങ്ങള്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റപ്പോള്‍ ആദ്യ ഇലവനില്‍ ഇടംകിട്ടിയ മെസ്സിക്ക് ഇന്ന് പരിശീലകന്റെ ഗെയിം പ്ലാനില്‍ നിര്‍ണായക റോളുണ്ട്.

ഉയരവും കരുത്തും പരന്നുകളിക്കാനുള്ള കഴിവുമാണ് മെസ്സിയെ അവിഭാജ്യഘടകമാക്കുന്നത്. മെസ്സി മുന്നേറ്റത്തിലുണ്ടെങ്കില്‍ നായകനും സ്ട്രൈക്കറുമായ ബര്‍ത്തലോമ്യു ഓഗ്ബെച്ചയ്ക്ക് താഴേക്കിറങ്ങി പ്രതിരോധച്ചുമതലകള്‍കൂടി വഹിക്കാന്‍കഴിയും. എ.ടി.കെ.യ്‌ക്കെതിരായ കളിയില്‍ ഈ തന്ത്രം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും കഴിഞ്ഞു. മെസ്സി മുന്നേറ്റത്തില്‍ കളിക്കുമ്പോള്‍ സഹകളിക്കാര്‍ക്ക് എതിര്‍ഗോള്‍മുഖത്ത് സ്‌പേസ് ലഭിക്കും. ഹാളിച്ചരണ്‍ നര്‍സാറിക്ക് ഗോള്‍ നേടിയാന്‍ ലഭിച്ച സ്‌പേസ് പോലും മെസ്സി ഇഫക്ടില്‍നിന്നാണ്.

പ്രതിരോധത്തിന് പ്രധാന്യം നല്‍കുന്ന 4-4-2 ഫ്‌ളാറ്റ് ശൈലിയിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കൊല്‍ക്കത്തയ്‌ക്കെതിരേ ഭൂരിഭാഗം സമയവും കളിച്ചത്. പ്രതിരോധത്തിലെ കരുത്തന്‍ ജിയാനി സ്യൂവെര്‍ലൂണിന്റെ അഭാവമാണ് അതിനു കാരണം. മധ്യനിരക്കാരായ മുസ്തഫ നിങ്ങിനും മരിയോ അര്‍ക്വിസിനും പ്രതിരോധത്തിലായിരുന്നു കൂടുതല്‍ ചുമതല. വിങ്ങര്‍മാരായ സെയ്ത്യസെന്‍ സിങ്ങും നര്‍സറിയുമാണ് മെസ്സിക്കൊപ്പം ആക്രമണത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. ഒഗ്ബെച്ച മധ്യനിരയിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കളിക്കുകയും ചെയ്തു. സെയ്ത്യസെന്നിന്റെ വരവ് ടീമിന്റെ ആക്രമണത്തിന്റെ മൂര്‍ച്ചകൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം മുസ്തഫ മികച്ച ഡിസ്ട്രോയറായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

കണക്കിലെ കളി

12 കളിയില്‍ മൂന്ന് ജയം, അഞ്ച് സമനില, നാല് തോല്‍വി. ജയം കുറവാണ് ടീമിന്. എന്നാല്‍, തോല്‍വിയും കുറവാണ്. കാരണം 12 കളിയില്‍ എട്ടു കളിയില്‍ ടീം അപരാജിതരാണ്. പരിക്ക് വേട്ടയാടിയിട്ടും ടീമിന് പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പാസിങ്ങില്‍ ടീം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഗോവയാണ് ഒന്നാമത്. ഷോട്ടുകളിലും ടച്ചുകളിലും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും. ഇതിനേക്കാള്‍ വലിയൊരുകാര്യം, കളിച്ച 12 കളിയില്‍ 11-ലും പന്ത് കൈവശംവെച്ചതില്‍ ആധിപത്യം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായിരുന്നു. ബെംഗളൂരു എഫ്.സി.ക്കെതിരേ മാത്രമാണ് ആധിപത്യം കിട്ടാതെപോയത്. ആക്രമണത്തിലും ടീം മോശമല്ല. ജയിക്കാന്‍ കഴിയുമായിരുന്ന ഒന്നുരണ്ടു കളികള്‍ സമനിലയിലായതാണ് ടീമിന് തിരിച്ചടിയായത്. ആദ്യത്തെ കളിക്കുശേഷം ഇതുവരെ മുഴുവന്‍ വിദേശതാരങ്ങളുമായി ടീമിന് കളിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല.

