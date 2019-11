കൊച്ചി: മത്സരത്തിനു മുമ്പ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനെ വലച്ച പരിക്ക് മത്സരത്തിനിടയിലും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ വിടാതെ പിന്തുടരുന്നു.

ഒഡിഷയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരം ആരംഭിച്ച് രണ്ടാം മിനിറ്റില്‍ തന്നെ ഡിഫന്‍ഡര്‍ ജെയ്‌റോ റോഡ്രിഗസിന് പരിക്ക് കാരണം പിന്മാറേണ്ടി വന്നു. എന്നാല്‍ മഞ്ഞപ്പടയുടെ ശനിദശ അവിടംകൊണ്ടും തീര്‍ന്നില്ല. 23-ാം മിനിറ്റില്‍ ഒഡിഷ താരം അഡ്രിയാന്‍ സന്റാനയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് താരം മെസ്സി ബൗളി ബോധരഹിതനായത് സ്‌റ്റേഡിയത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തി.

ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന് അനുകൂലമായി ലഭിച്ച ഒരു കോര്‍ണര്‍ ഗോളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ശ്രമത്തിലിടെ മെസ്സി, സന്റാനയുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. മെസ്സി ബോധരഹിതനായതോടെ ആംബുലന്‍സ് മൈതാനത്തേക്കെത്തി. അഞ്ചു മിനിറ്റോളം മത്സരം നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

എന്നാല്‍ അല്‍പസമയത്തിനു ശേഷം മെസ്സി ബോധം വീണ്ടെടുത്തത് ഏവര്‍ക്കും ആശ്വാസമായി. മെസ്സിയെ ഡഗ്ഔട്ടിലേക്ക് മാറ്റി. നേരത്തെ ഭഷ്യവിഷബാധയേറ്റ ഓഗ്‌ബെച്ചെയെ കൂടാതെയാണ് ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സ് മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്.

സെന്‍ട്രല്‍ ഡിഫന്‍ഡര്‍ ജിയാനി സുയ്വര്‍ലൂണിനും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. പ്രതിരോധത്തിലെ കരുത്തന്‍ സന്ദേശ് ജിംഗാന്‍ പരിക്കുമൂലം നേരത്തേതന്നെ തന്നെ ടീമിലില്ല.

Content Highlights: Messi unconscious after colliding with Santana; Moments of concern in Kochi