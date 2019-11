കൊച്ചി: പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങള്‍ കാരണം കൊച്ചി വിടേണ്ടിവന്നാല്‍ കോഴിക്കോടല്ലാതെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേറൊരു നഗരമില്ലായിരുന്നു. കോഴിക്കോടിനെ ടീമിന്റെ ഉപഗ്രഹ നഗരമാക്കാനാണ് ആലോചന. കേരളം വിട്ടുപോകാന്‍ താത്പര്യമില്ലെന്ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അധികൃതര്‍ നേരത്തേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കൊച്ചിയില്‍ സ്റ്റേഡിയം ഉടമസ്ഥരായ ജി.സി.ഡി.എ.യുടെയും കോര്‍പ്പറേഷന്റെയും കെ.എഫ്.എ.യുടെയും നിസ്സഹകരണം കാരണം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കൊച്ചി വിട്ടേക്കുമെന്ന് 'മാതൃഭൂമി' വാര്‍ത്ത നല്‍കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് കായികമന്ത്രി ഇ.പി. ജയരാജന്‍ പ്രശ്‌നത്തില്‍ ഇടപെട്ടു. ഇതോടെ എ. പ്രദീപ് കുമാര്‍ എം.എല്‍.എ., കോഴിക്കോട് മേയര്‍ തോട്ടത്തില്‍ രവീന്ദ്രന്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം ടീം പ്രതിനിധികള്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി മന്ത്രിയെ കണ്ടു. കൊച്ചി മേയര്‍ സൗമിനി ജെയിനുമായി തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കേയാണ് ടീം അധികൃതര്‍ കോഴിക്കോട് മേയര്‍ക്കൊപ്പം മന്ത്രിയെ കണ്ടത്. പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് സി.ഇ.ഒ. വിരേന്‍ ഡിസില്‍വയ്ക്ക് മന്ത്രി ഉറപ്പുനല്‍കി.

കോഴിക്കോട്ടെ ഇ.എം.എസ്. സ്റ്റേഡിയം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തില്‍ പുനര്‍നിര്‍മിച്ച് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേഡിയമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സ്റ്റേഡിയം പുനര്‍നിര്‍മിക്കാന്‍ എല്ലാ പിന്തുണയും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. സ്റ്റേഡിയം നവീകരണം സംബന്ധിച്ച പദ്ധതി ടീം പ്രതിനിധികള്‍ മന്ത്രിക്കുമുന്നില്‍ അവതരിപ്പിച്ചതായി അറിയുന്നു.

കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീം പ്രതിനിധികള്‍ സി.ഇ.ഒ. വിരേന്‍ ഡിസില്‍വയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച കായികമന്ത്രി ഇ.പി. ജയരാജനെ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍. എ. പ്രദീപ് കുമാര്‍ എം.എല്‍.എ., കോഴിക്കോട് മേയര്‍ തോട്ടത്തില്‍ രവീന്ദ്രന്‍ എന്നിവര്‍ സമീപം



ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വരവ് മലബാറിലെ ഫുട്ബോള്‍ പ്രേമികള്‍ക്കും വിരുന്നാകും. പിന്തുണയുമായി എം.എല്‍.എ.യും കോര്‍പ്പറേഷനും ഒപ്പമുണ്ടെന്ന് മന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നു.

കായികപദ്ധതികള്‍ കൊച്ചിക്കു പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാനും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളുകളില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന 'കിക്ക് ഓഫ്' പോലുള്ള പദ്ധതികള്‍ക്ക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഒരു സീസണില്‍ ടീമിന് ഒമ്പത് ഹോം മാച്ചുകളുണ്ട്. ഇതില്‍ ചിലതെങ്കിലും കോഴിക്കോട്ട് നടത്തിയേക്കും. കൊച്ചിയെ പൂര്‍ണമായി ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത് അപകടമാണെന്ന് ടീം കരുതുന്നു. എന്നാല്‍ പൂര്‍ണമായി കൊച്ചി വിടുന്നുമില്ല. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഭാഗികമായെങ്കിലും കൊച്ചി വിട്ടാല്‍ കലൂര്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ മറ്റ് കളികള്‍ നടക്കാനും സാധ്യത ഒരുങ്ങും.

