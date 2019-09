കൊച്ചി: ഐ.എസ്.എല്‍ പുതിയ സീസണിനായുള്ള കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരുക്കങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടി. പ്രീസീസണ്‍ സന്നാഹ മത്സരങ്ങള്‍ക്കായി യു.എ.ഇയില്‍ എത്തിയ ടീം മത്സരങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകാതെ തിരിച്ചെത്തി. യു.എ.ഇയിലെ ടീമിന്റെ പ്രൊമോട്ടര്‍മാരും സംഘാടകരുമായ മിച്ചി സ്‌പോര്‍ട്‌സുമായുള്ള അഭിപ്രായഭിന്നതകളെ തുടര്‍ന്നാണ് ടീം മത്സരങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു മടങ്ങിയത്.

യു.എ.ഇയിലെ വിവിധ ടീമുകളുമായി സെപ്റ്റംബര്‍ 27 വരെ നാല് സന്നാഹ മത്സരങ്ങളാണ് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മത്സരം വ്യാഴാഴ്ച അജ്മാന്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്ലബുമായി നടക്കാനിരിക്കെയാണ് പര്യടനം വെട്ടിചുരുക്കാന്‍ തീരുമാനമുണ്ടായത്. മത്സരങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉറപ്പുനല്‍കിയ കരാര്‍ പൂര്‍ണമായി പാലിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് സംഘാടകര്‍ അറിയിച്ചതോടെയാണ് അഭിപ്രായഭിന്നത ഉടലെടുത്തത്.

സെപ്റ്റംബര്‍ ആദ്യവാരം ഫുജൈറ ദിബ്ബ ക്ലബുമായി നടന്ന മത്സരം മാത്രമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിച്ചത്. ഇനി ഒരുക്കങ്ങള്‍ കൊച്ചിയില്‍ തന്നെ നടത്താനാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ തീരുമാനം. യു.എ.ഇയിലെ സന്നാഹ മത്സരങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നതില്‍ ഖേദമുണ്ടെന്ന് അവര്‍ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ അറിയിച്ചു.

