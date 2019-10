കൊച്ചി: പരിക്കിനോടും എതിരാളിയോടും പൊരുതാനുറച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ ലീഗ് ഫുട്ബോളിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്നു. മുംബൈ സിറ്റി എഫ്.സി.യാണ് വ്യാഴാഴ്ച ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ എതിരാളി.

ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ കൊല്‍ക്കത്തയെ കീഴടക്കിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ടീം. താരങ്ങളുടെ പരിക്ക് ആശങ്കയുയര്‍ത്തുമ്പോഴും ആര്‍ത്തിരമ്പുന്ന ആരാധകാവേശത്തില്‍ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പരിശീലകന്‍ എല്‍ക്കോ ഷട്ടോറി. കലൂര്‍ ജവാഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ രാത്രി ഏഴരയ്ക്ക് കിക്കോഫ്.

വില്ലനായി പരിക്ക്

മുന്നേറ്റത്തിലൊഴികേ ബാക്കി എല്ലാ പൊസിഷനിലും പരിക്കുകൂടിയും കുറഞ്ഞും ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനൊപ്പമുണ്ട്. മധ്യനിരയിലെ സ്പാനിഷ് താരം മാരിയോ ആര്‍ക്വസിന്റെ പരിക്കാണ് വലിയ ആശങ്ക. പ്രതിരോധത്തില്‍ നെടുംതൂണുകളാകേണ്ട ബ്രസീല്‍ താരം ജൈറോ റോഡ്രിഗ്സും ഡച്ച് താരം ജിയാനി സൂവര്‍ലൂണും പൂര്‍ണമായി ഫിറ്റല്ലെന്നാണ് സൂചന. മലയാളിയായ ഗോളി ടി.പി. രഹ്നേഷിനും പരിക്കുണ്ട്. പ്രതിരോധത്തിലെ കരുത്തന്‍ സന്ദേശ് ജിംഗാന്‍ നേരത്തേതന്നെ പരിക്കിലാണ്.

ഗോളടിക്കാന്‍ ഒഗ്ബെച്ചെ

ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ വിശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയുമെല്ലാം ബര്‍ത്തലോമ്യൂ ഒഗ്ബെച്ചെ എന്ന നായകനിലാണ്. കൊല്‍ക്കത്തയ്‌ക്കെതിരേ മധ്യനിരയിലും പ്രതിരോധത്തിലും പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായപ്പോഴും ഒഗ്ബെച്ചെയുടെ ഫിനിഷിങ് മികവാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വിജയമൊരുക്കിയത്. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ഇരട്ടഗോളുമായി താരം തിളങ്ങുകയും ചെയ്തു.

സഹലും മുസ്തഫയും

മലയാളിയും ഇന്ത്യന്‍ താരവുമായ സഹല്‍ അബ്ദുല്‍ സമദ് വ്യാഴാഴ്ച ആദ്യ ഇലവനില്‍ കളിക്കുമോയെന്ന് ആരാധകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. ആര്‍ക്വസിന് പരിക്കേറ്റ സാഹചര്യത്തില്‍ ക്രിയേറ്റീവ് മിഡ്ഫീല്‍ഡറെന്ന റോളില്‍ സഹല്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. വിദേശതാരം മുസ്തഫ നിങ് തിളങ്ങിയത് പരിശീലകന് പ്രതീക്ഷ നല്‍കുന്നു. പ്രതിരോധത്തില്‍ ജൈറോക്കും സൂവര്‍ലൂണിനുമൊപ്പം റാകിപ് ഉറപ്പാണ്. ഡിഫന്‍സീവ് മിഡ്ഫീല്‍ഡറായി ജീക്സണ്‍ സിങ് നന്നായി കളിച്ചതും ടീമിന് ഗുണകരമാണ്.

കരുതലോടെ മുംബൈ

തോല്‍വി ഒഴിവാക്കുക എന്നതാകും മുംബൈ കോച്ച് യോര്‍ഗെ കോസ്റ്റയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ടോപ് സ്‌കോററായ പോര്‍ച്ചുഗീസ് താരം മോദൗ സൗഗുവിനെ സെന്‍ട്രല്‍ സ്ട്രൈക്കറാക്കിയാകും ഇത്തവണയും അവരുടെ ആക്രമണം. സൗഗുവിനൊപ്പം ഗാബോണ്‍ താരം സെര്‍ജി കെവിനും ടുണീഷ്യന്‍ താരം അമിനെ ചെര്‍മിറ്റിയും ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ മുംബൈ ആക്രമണത്തിന് മൂര്‍ച്ചയേറും. ഡിഫന്‍സീവ് മിഡ്ഫീല്‍ഡറായി റൗളിന്‍ ബോര്‍ഗസും പ്ലേമേക്കര്‍ റോളില്‍ പോര്‍ച്ചുഗീസ് താരം പൗളോ മച്ചാഡോയും കളിക്കാനുണ്ടാകും.

