വെല്ലിങ്ടണ്‍: ഇക്കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ മെഗാതാരലേലം ലോരകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്‍ കുത്തിയിരുന്ന് കണ്ട ലേലമായിരുന്നു. ലേലത്തിന് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത താരങ്ങളും ആരാധകരുമെല്ലാം ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.

ന്യൂസീലന്‍ഡ് ക്രിക്കറ്റ് താരം ഡാരില്‍ മിച്ചല്‍ തന്റെ ഭാര്യയ്‌ക്കൊപ്പമായിരുന്നു ടിവിയില്‍ ലേലം കണ്ടത്. എന്നാല്‍ ആദ്യ റൗണ്ടില്‍ ആരും വാങ്ങാതിരുന്നതോടെ ഇനി തന്നെ ആരും വാങ്ങിക്കില്ലെന്ന് കരുതി ടിവിയും ഓഫ് ചെയ്ത് ഉറങ്ങാന്‍ പോയി. ഉണര്‍ന്നെണീറ്റപ്പോള്‍ അറിഞ്ഞത് തന്നെ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് ടീമിലെടുത്ത കാര്യമാണ്.

''അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഞാനും ഭാര്യയും ഒന്നിച്ചാണ് ലേലം കണ്ടത്. ആദ്യം എന്ന ആരും എടുത്തില്ല. അതോടെ ഇനി ആരും ടീമിലെടുക്കില്ലെന്നും ഐപിഎല്ലില്‍ കളിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും കരുതി ഉറങ്ങാന്‍ പോയി. എന്നാല്‍ ഉണര്‍ന്നെണീറ്റപ്പോള്‍ കാണുന്നത് എന്നെ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് ടീമിലെടുത്തു എന്ന വാര്‍ത്തയാണ്.'' - ന്യൂസീലന്‍ഡ് ക്രിക്കറ്റ് ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച ഒരു വീഡിയോയില്‍ മിച്ചല്‍ പറയുന്നു.

What's it like to be picked up in the @IPL Auction for the first time? Find out from @dazmitchell47 who will be joining @rajasthanroyals this season and hear from bowling coach @shanejurgo about the benefits of players getting experience in the IPL. #CricketNation pic.twitter.com/EnOGZLXbiE