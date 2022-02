ബെംഗളൂരു: ഐപിഎല്‍ താരലേലത്തില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് സ്വന്തമാക്കിയ രമേശ് കുമാര്‍ എന്ന താരത്തിന്റെ ബാറ്റിങ് വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമാകുന്നു. നരെയ്ന്‍ ജബലാദിയ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന രമേശ് ആഭ്യന്തര ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ അടിച്ചു കസറുന്നതാണ് വീഡിയോയിലുള്ളത്.

കോസ്‌കോ ക്രിക്കറ്റ് കപ്പില്‍ 10 പന്തില്‍ ഏഴ് സിക്‌സും രണ്ടു ഫോറുമടക്കം രമേശ് 50 റണ്‍സാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. 20 ലക്ഷത്തിന് കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ എത്തിയ ഈ താരം ഈ ഐപിഎല്ലിന്റെ കണ്ടെത്തെലായേക്കാം എന്നാണ് ആരാധകര്‍ പറയുന്നത്.

ടെന്നീസ് ബോള്‍ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന രമേശ് പഞ്ചാബിലെ മാര്‍സ സ്വദേശിയാണെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നടന്ന ടീമിന്റെ സെലക്ഷന്‍ ട്രയല്‍സില്‍ താരം പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇടംകയ്യന്‍ സ്പിന്നര്‍ കൂടിയായ രമേശിനെ ഓള്‍റൗണ്ടറായി കളിപ്പിക്കാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് കൊല്‍ക്കത്ത ടീം.

I am very happy to know that my friend my classmate Ramesh Kumar who has been selected for Kolkata Knight Riders in IPL. Thank you @KKRiders pic.twitter.com/BXTQFt5lcD