ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐപിഎല്‍ മെഗാ താരലേലത്തിന് മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം ശേഷിക്കേ പഞ്ചാബ് കിങ്‌സിന്റെ ബാറ്റിങ് പരിശീലക സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് വസീം ജാഫര്‍.

പതിവുപോലെ ട്വിറ്ററില്‍ സരസമായ രീതിയിലാണ് പഞ്ചാബ് ടീമുമായി വഴിപിരിയുന്ന കാര്യം ജാഫര്‍ അറിയിച്ചത്.

Adios, and thank you @PunjabKingsIPL, it's been a pleasure. Wishing @anilkumble1074 and the team very best for #IPL2022 🤗 pic.twitter.com/rDivb0akZp