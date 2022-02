ധാക്ക: ഐപിഎല്‍ താരലേലത്തില്‍ ബംഗ്ലാദേശ് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഷക്കീബുല്‍ ഹസനെ ആരും വാങ്ങാതിരുന്നതിനുള്ള കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി ഭാര്യയും മോഡലുമായ ഉമ്മെ അഹമ്മദ് ശിശിര്‍. ലേലത്തിന് മുമ്പ് രണ്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസികള്‍ ഷക്കീബിനെ സമീപിച്ചിരുന്നതായി ഉമ്മെ അഹമ്മദ് ശിശിര്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

'ആവേശഭരിതരാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. താരലേലത്തിന് മുമ്പുതന്നെ രണ്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസികള്‍ ഷക്കീബിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. സീസണില്‍ മുഴുവനായി സേവനം ലഭ്യമാകുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അവര്‍ ചോദിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഐപിഎല്‍ മത്സരത്തിനിടെ, ബംഗ്ലാദേശിന് ശ്രീലങ്കന്‍ പരമ്പരയുള്ള സാഹചര്യത്തില്‍ അതിന് സാധിക്കില്ലെന്ന് ഷക്കീബ് മറുപടി നല്‍കി. ഇതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ലേലത്തില്‍ ആരും വാങ്ങാതിരുന്നത്. അടുത്ത വര്‍ഷവും അവസരം ഉണ്ടെന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കരുത്. ലങ്കന്‍ പരമ്പര ഒഴിവാക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍ ഐപിഎല്ലില്‍ അവസരം ലഭിക്കുമായിരുന്നു. ഇനി ഷക്കീബിനെ ഏതെങ്കിലും ടീം വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ ഇതുതന്നെ പറയുമായിരുന്നോ? അതോ അദ്ദേഹത്തെ വഞ്ചകനായി മുദ്ര കുത്തുമായിരുന്നോ? നിങ്ങളുടെ ആവേശം ഇല്ലാതാക്കിയതിന് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു', ഉമ്മെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

രണ്ടു കോടി രൂപ അടിസ്ഥാന വിലയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഷക്കീബിനെ ബെംഗളൂരുവില്‍ നടന്ന താരലേലത്തില്‍ ഒരു ടീമും സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. സൂപ്പര്‍ ഓള്‍റൗണ്ടറായി ലോലത്തിന് എത്തിയിട്ടും ആരും വാങ്ങാതിരുന്നതോടെ താരത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് ആരാധകര്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഉമ്മെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ നല്‍കിയത്. കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ്, സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് എന്നീ ടീമുകള്‍ക്കായി 71 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 793 റണ്‍സും 63 വിക്കറ്റുകളും താരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

