ബെംഗളൂരു: ഐപിഎല്‍ 2022 സീസണ് മുമ്പുള്ള മെഗാതാരലേലത്തിനിടെ തളര്‍ന്നുവീണ ശേഷം ആദ്യ പ്രകരണവുമായി ഹ്യൂഗ് എഡ്മെഡെസ്.

ശനിയാഴ്ച ഐപിഎല്‍ മെഗാ താരലേലം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനിടെയാണ് എഡ്മെഡെസ് വേദിയില്‍ തളര്‍ന്നു വീണത്. ശ്രീലങ്കന്‍ താരം വാനിന്ദു ഹസരംഗയുടെ ലേലം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം തളര്‍ന്നുവീണത്. ഉടന്‍ തന്നെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഉടമകളും മറ്റ് ജീവനക്കാരും അദ്ദേഹത്തിന് മെഡിക്കല്‍ സേവനം ലഭ്യമാക്കി.

ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ ആരോഗ്യം ഭേദമാകാന്‍ ആശംസയറിയിച്ചവര്‍ക്കെല്ലാം നന്ദിയറിയിച്ച് എഡ്മെഡെസ് തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഐപിഎല്‍ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയിലാണ് എഡ്മെഡെസിന്റെ പ്രതികരണം.

താന്‍ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ 100 ശതമാനം മികവ് പുറത്തെടുക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനാലാണ് രണ്ടാം ദിനത്തിലെ ലേല നടപടികളില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Mr. Hugh Edmeades - the IPL Auctioneer - is fine now 😊 and has a message for all. #TATAIPLAuction @TataCompanies pic.twitter.com/U7uzt6PIMw — IndianPremierLeague (@IPL) February 13, 2022

അതേസമയം തന്റെ അഭാവത്തില്‍ ലേല നടപടികള്‍ നിയന്ത്രിക്കാനെത്തിയ കമന്റേറ്റര്‍ ചാരു ശര്‍മയ്ക്കും അദ്ദേഹം നന്ദിയറിയിച്ചു.

രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം കുറഞ്ഞതാണ് എഡ്മെഡെസ് തളര്‍ന്നുവീഴാന്‍ കാരണം.

Content Highlights: Hugh Edmeades who collapsed while conducting ipl auction gave update on his health