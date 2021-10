ദുബായ്: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എം.എസ് ധോനി ആരാധകര്‍ക്കെല്ലാം ആവേശം സമ്മാനിച്ച ഒരു രാവാണ് കടന്നു പോയത്. ഫിനിഷര്‍ റോളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയ തങ്ങളുടെ സൂപ്പര്‍ താരം ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിന് ഫൈനല്‍ ബര്‍ത്ത് ഉറപ്പാക്കുന്നത് ആവേശത്തോടെയാണ് അവര്‍ കണ്ടത്.

ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സിനെതിരായ ആദ്യ പ്ലേ ഓഫ് മത്സരത്തിലെ ധോനിയുടെ ഫിനിഷിങ് ഇന്നിങ്‌സ് കണ്ട് ആവേശം കൊണ്ടവരില്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബാംഗ്ലൂര്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലിയുമുണ്ട്.

ഈ കളിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫിനിഷര്‍മാരില്‍ ഒരാള്‍ താന്‍ ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഇരിപ്പിടത്തില്‍ നിന്ന് ചാടിയെണീക്കാന്‍ കാരണമായെന്ന് കോലി കുറിച്ചു.

Anddddd the king is back ❤️the greatest finisher ever in the game. Made me jump Outta my seat once again tonight.@msdhoni