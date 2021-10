ദുബായ്: കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സിനെതിരായ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിന്റെ മത്സരം നിരവധി ത്രസിപ്പിക്കുന്ന മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍ക്കാണ് വേദിയായത്.

ഡല്‍ഹി ബാറ്റര്‍മാരുടെ പ്രകടനവും ചെന്നൈ താരം റോബിന്‍ ഉത്തപ്പയുടെ ഫോമിലേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവും ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദിന്റെ മിന്നുന്ന ബാറ്റിങ്ങുമെല്ലാം കാണികളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നതായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ ഇന്നലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആകര്‍ഷണം എം.എസ് ധോനിയെന്ന് അതികായന്‍ തന്നെയായിരുന്നു. അതിനിര്‍ണായകമായ സമയത്ത് വെറും ആറു പന്തില്‍ നിന്ന് ഒരു സിക്‌സും മൂന്ന് ഫോറുമടക്കം 18 റണ്‍സെടുത്ത ധോനി മത്സരം ഫിനിഷ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

