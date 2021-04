മുംബൈ: ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലെ ഒരു ടീമിനുവേണ്ടി 200 മത്സരം തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ താരമായി ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്സ് ക്യാപ്റ്റന്‍ എം.എസ്. ധോനി.

വെള്ളിയാഴ്ച പഞ്ചാബ് കിങ്സിനെതിരേ ധോനി കളിച്ചത് സൂപ്പര്‍ കിങ്സ് ജേഴ്സിയിലെ ഇരുനൂറാം മത്സരമായിരുന്നു.

ഐ.പി.എല്ലില്‍ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിനായി 176 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച ധോനി 24 മത്സരങ്ങള്‍ ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗ് ട്വന്റി 20-യിലും കളിച്ചു.

ഒന്നാം മത്സരവും ഇപ്പോള്‍ ഇരുനൂറാം മത്സരവും പഞ്ചാബ് ടീമിനെതിരേയായി. 2008-ല്‍ ആദ്യ ഐ.പി.എല്‍. മുതല്‍ ധോനി സൂപ്പര്‍ കിങ്സിലുണ്ട്. സൂപ്പര്‍ കിങ്സ് ക്യാപ്റ്റനായി മൂന്ന് ഐ.പി.എല്‍. കിരീടങ്ങളും (2010, 2011, 2018) രണ്ടുവട്ടം ചാമ്പ്യന്‍സ് ലീഗും (2010, 2014) വിജയിച്ചു.

ഐ.പി.എലില്‍ ധോനിയുടെ 206-ാമത് മത്സരമായിരുന്നു പഞ്ചാബിനെതിരേ നടന്നത്. വിലക്കു കാരണം ചെന്നൈ ടീം രണ്ടുവര്‍ഷം ഐ.പി.എലില്‍ കളിച്ചിരുന്നില്ല. ഇക്കാലത്ത് റൈസിങ് പുണെ ജയന്റ്സിനുവേണ്ടി ധോനി 30 മത്സരം കളിച്ചു. ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ച താരവും ധോനിയാണ്.

