ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ഹാട്രിക്ക് നേടിക്കൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂര്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സിന്റെ മീഡിയം പേസര്‍ ഹര്‍ഷല്‍ പട്ടേല്‍ ടീമിന് വിജയം സമ്മാനിച്ചു. 3.1 ഓവറില്‍ വെറും 17 റണ്‍സ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് താരം നാല് വിക്കറ്റുകളാണ് പിഴുതത്. പുതിയ സീസണില്‍ ഏറ്റവുമധികം വിക്കറ്റുകള്‍ നേടി നിലവില്‍ പര്‍പ്പിള്‍ ക്യാപ്പ് സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതും ഹര്‍ഷലാണ്. പുതിയ സീസണില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ഹാട്രിക്ക് പിറക്കുന്നത്.

ഹര്‍ഷല്‍ പട്ടേലിന് മുന്‍പും നിരവധി താരങ്ങള്‍ ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഹാട്രിക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഹര്‍ഷലിന് മുന്‍പ് 19 ഹാട്രിക്ക് പ്രകടനങ്ങളാണ് ഐ.പി.എല്‍ ചരിത്രത്തില്‍ പിറന്നിരിക്കുന്നത്. ഐ.പി.എല്ലില്‍ ആദ്യമായി ഹാട്രിക്കെടുത്ത താരം ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിന്റെ പേസറായിരുന്ന ലക്ഷ്മിപതി ബാലാജിയാണ്. 2008-ല്‍ കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബിനെതിരെയാണ് (ഇപ്പോള്‍ പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ്) താരം ഹാട്രിക്കെടുത്തത്.

ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഏറ്റവുവധികം ഹാട്രിക്ക് നേടിയ താരം ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിന്റെ സ്പിന്നറായ അമിത് മിശ്രയാണ്. ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയല്ല മൂന്ന് തവണയാണ് താരം ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഹാട്രിക്ക് നേടിയത്. 2008-ല്‍ ഡല്‍ഹിയുടെ താരമായിരുന്ന മിശ്ര ഡെക്കാന്‍ ചാര്‍ജേഴ്‌സിനെതിരേയാണ് ആദ്യമായി ഹാട്രിക്ക് നേടിയത്. പിന്നീട് 2011-ല്‍ ഡെക്കാന്‍ ചാര്‍ജേഴ്‌സിന് വേണ്ടി പഞ്ചാബിനെതിരേയും ഹാട്രിക്ക് നേടി. 2013-ലാണ് താരം ഒടുവില്‍ ഹാട്രിക്ക് നേടിയത്. അന്ന് സണ്‍റൈസേഴ്‌സിന് വേണ്ടി പുണെ വാരിയേഴ്‌സിനെതിരെയാണ് താരം ഹാട്രിക്ക് നേടിയത്.

ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസതാരം യുവരാജ് സിങ് രണ്ട് തവണ ഹാട്രിക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2009-ല്‍ കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബിന്റെ നായകനായിരുന്ന യുവരാജ് റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബാംഗ്ലൂരിനെതിരെയാണ് ആദ്യമായി ഹാട്രിക്ക് നേടിയത്. അതേ വര്‍ഷം തന്നെ ഡെക്കാന്‍ ചാര്‍ജേഴ്‌സിനെതിരേയും താരം ഹാട്രിക്ക് നേടി.

മഖായ എന്‍ടിനി, അജിത് ചണ്ഡില, സാമുവല്‍ ബദ്രി, രോഹിത് ശര്‍മ, ആന്‍ഡ്രൂ ടൈ, സാം കറന്‍, പ്രവീണ്‍ താംബെ, ശ്രേയസ് ഗോപാല്‍, ജയ്‌ദേവ് ഉനദ്കട്ട്, ഷെയ്ന്‍ വാട്‌സണ്‍, അക്ഷര്‍ പട്ടേല്‍, പ്രവീണ്‍ കുമാര്‍, സുനില്‍ നരെയ്ന്‍ എന്നിവരും ഐ.പി.എല്ലില്‍ ഹാട്രിക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: From Lakshmipathy Balaji to Harshal Patel; full list of all 19 hat-tricks in history of IPL