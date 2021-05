ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള വിഭവങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാകുമെങ്കില്‍ ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിന്റെ വേദി ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പേസര്‍ പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ്. ദ ഏജ് പത്രത്തിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു കമ്മിന്‍സിന്റെ വാക്കുകള്‍.

ബയോ ബബിളിനുള്ളില്‍ കൂടുതല്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചതോടെ ഐ.പി.എല്ലിന്റെ 14-ാം പതിപ്പ് ബി.സി.സി.ഐ താത്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കമ്മിന്‍സിന്റെ പ്രതികരണം.

''ഇത് (ലോകകപ്പ് നടത്തുന്നത്) കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള വിഭവങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാകുമെങ്കില്‍, അല്ലെങ്കില്‍ ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലെങ്കില്‍ ഇവിടെ (ഇന്ത്യയില്‍) കളിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആ ചോദ്യത്തിനാണ് ആദ്യം ഉത്തരം കിട്ടേണ്ടത്. ഇത് പറയുന്നത് വളരെ നേരത്തെയാണ്. ലോകകപ്പ് ആറുമാസം ദൂരെയാണ്. ക്രിക്കറ്റ് അധികൃതര്‍ ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരുമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്ലത് എന്താണോ അത് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്.'' - കമ്മിന്‍സ് വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം ഐ.പി.എല്‍ നടത്താനെടുത്തത് ശരിയായ തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്നും കമ്മിന്‍സ് വ്യക്തമാക്കി. ലോക്ക്ഡൗണില്‍ വീടുകളില്‍ തന്നെ കഴിയേണ്ടി വന്ന ആളുകള്‍ക്ക് ഐ.പി.എല്‍ ആശ്വാസമായിരുന്നു. നാല് മണിക്കൂറുകളോളം ആളുകള്‍ ഐ.പി.എല്‍ കാണുന്നതിനായി എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി വീടുകളില്‍ ഇരുന്നുവെന്നും കമ്മിന്‍സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

