മുംബൈ: കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സിനെതിരേ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ അവിശ്വസനീയ ജയമാണ് രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 148 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടരുന്നതിനിടെ അഞ്ചിന് 42 എന്ന നിലയില്‍ തകര്‍ന്ന ശേഷവും രണ്ടു പന്തുകള്‍ ബാക്കിനില്‍ക്കേ വിജയം സ്വന്തമാക്കാന്‍ രാജസ്ഥാന് സാധിച്ചു.

അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ ഡേവിഡ് മില്ലറും അവസാന ഓവറുകളില്‍ 18 പന്തില്‍ നിന്ന് 36 റണ്‍സടിച്ച ക്രിസ് മോറിസുമാണ് രാജസ്ഥാനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്ക് വഹിച്ചത്.

മത്സര ശേഷം നടന്ന പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ ഡല്‍ഹിക്ക് സംഭവിച്ച പിഴവുകള്‍ കോച്ച് റിക്കി പോണ്ടിങ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. നന്നായി പന്തെറിഞ്ഞ ആര്‍. അശ്വിനെ നാല് ഓവര്‍ എറിയിക്കാതിരുന്നത് തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാ പിഴവാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മത്സരത്തില്‍ മൂന്ന് ഓവര്‍ മാത്രമെറിഞ്ഞ അശ്വിന്‍ 14 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് വഴങ്ങിയത്. മാത്രമല്ല ഒരു ബൗണ്ടറി പോലും അദ്ദേഹം വഴങ്ങിയതുമില്ല. രാജസ്ഥാന് ജയിക്കാന്‍ 54 പന്തില്‍ നിന്ന് 92 വേണമെന്നിരിക്കെയാണ് അശ്വിന്‍ മൂന്നാം ഓവര്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നത്. പക്ഷേ പിന്നീട് താരത്തിന് ഓവര്‍ ലഭിച്ചില്ല.

രാജസ്ഥാന്‍ ബാറ്റിങ്ങിനിടെ പിച്ചില്‍ സ്പിന്നര്‍മാര്‍ക്ക് നല്ല പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് മനസിലാക്കി മികച്ച എക്കണോമിയില്‍ പന്തറിഞ്ഞ അശ്വിന് ഒരു അവസരം കൂടി നല്‍കുന്നതില്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ പന്ത് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇത് മത്സര ഫലത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം ക്രിസ് മോറിസസിന് എളുപ്പമുള്ള ഏതാനും പന്തുകള്‍ നല്‍കിയെന്നും പോണ്ടിങ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

