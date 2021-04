മുംബൈ: ഡല്‍ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്‍സിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങാനുള്ള ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ് നായകന്‍ എം.എസ് ധോനിയുടെ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ സുനില്‍ ഗാവസ്‌ക്കര്‍.

ധോനി കൂടുതല്‍ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിച്ച് സി.എസ്.കെ ബാറ്റിങ്ങിനെ നയിക്കണമെന്ന് ഗാവസ്‌ക്കര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ധോനി ബാറ്റിങ് പൊസിഷനില്‍ നേരത്തേ ഇറങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

14-ാം സീസണില്‍ തങ്ങളുടെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിനായി ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ധോനി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയത്. മത്സരത്തില്‍ വെറും രണ്ട് പന്തുകള്‍ മാത്രം നേരിട്ട ധോനി ആവേശ് ഖാന്റെ പന്തില്‍ ബൗള്‍ഡാകുകയായിരുന്നു. മത്സരത്തില്‍ ചെന്നൈ ഏഴു വിക്കറ്റിന് തോല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

''ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിനെ സംബന്ധിച്ച് ധോനി ബാറ്റിങ് ഓര്‍ഡറില്‍ നേരത്തേ ഇറങ്ങണം. അവസാന നാലോ അഞ്ചോ ഓവര്‍ ബാറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ധോനി കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. പക്ഷേ ധോനി ടീമിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതാനും യുവതാരങ്ങള്‍ ധോനിയുടെ ടീമിലുണ്ട്. രാജ്യന്തര അനുഭവസമ്പത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സാം കറന്‍ പിന്നിലാണ്, എന്നാല്‍ കറന്‍ നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്തു. കറനെ വേണമെങ്കില്‍ നേരത്തെ ഇറക്കാം. അതേസമയം തന്നെ ധോനിയും നേരത്തേ ഇറങ്ങണം. അങ്ങനെ മാത്രമേ ധോനിക്ക് മത്സരം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സാധിക്കൂ. നേരിട്ട രണ്ടാമത്തെ പന്തില്‍ തന്നെ ധോനി പുറത്തായി. അത് ആര്‍ക്ക് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. എന്നാല്‍ ടൂര്‍ണമെന്റ് പുരോഗമിക്കുംതോറും ധോനി മുന്നോട്ട് കയറി അഞ്ചാമതോ ആറാമതോ കളിക്കണം.'' - ഗാവസ്‌ക്കര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

