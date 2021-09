പട്‌ന: ഒരു രാത്രി നേരംവെളുത്തപ്പോഴേക്കും കോടിപതി ആയിരിക്കുകയാണ് ബിഹാറിലെ മധുബനിയില്‍ നിന്നുള്ള ബാര്‍ബര്‍. ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗിലെ 'ഡ്രീം ഇലവന്‍' മത്സരത്തില്‍ വിജയിച്ചാണ് അശോക് കുമാര്‍ എന്ന ബാര്‍ബര്‍ക്ക് ഒരു കോടി രൂപ ലഭിച്ചത്.

ഐ.പി.എല്ലില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സും കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെ ഡ്രീം ഇലവനെ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് അശോക് വിജയിച്ചത്. ഇരുടീമില്‍ നിന്നും അശോക് തിരഞ്ഞെടുത്ത താരങ്ങള്‍ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തു. ഇതോടെ മത്സരം അവസാനിച്ചപ്പോള്‍ മത്സരാര്‍ഥികളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പോയിന്റ് അശോക് നേടി.

അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 70 ലക്ഷം രൂപ അക്കൗണ്ടിലെത്തുമെന്ന് ഡ്രീം ഇലവന്‍ അധികൃതര്‍ വിളിച്ചറിയിച്ചിരുന്നെന്നും ആ രാത്രി ഉറങ്ങാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും അശോക് വ്യക്തമാക്കി.

മധുബാനിയിലെ അന്ധര്‍തണ്ടി ബ്ലോക്കിലെ നാനൂര്‍ ചൗക്കിലാണ് അശോകിന്റെ ബാര്‍ബര്‍ ഷോപ്പ്. വര്‍ഷങ്ങളായി ഡ്രീം ഇലവന്‍ കളിക്കാറുണ്ടെന്ന് അശോക് പറയുന്നു.

